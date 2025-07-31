今天最後期限！「車主沒繳1費用」最高罰3000元

▲車主今日別忘了繳納汽燃費。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

小心被罰錢了！公路局統計，截至29日仍有646萬輛車未繳汽燃費，而今（31日）是繳費最後期限，車主們可利用超商多媒體事務機、銀行臨櫃或行動支付等管道繳納，錯過今天的話，將依規定開罰300以上、3000元以下罰款，千萬別跟自己的荷包過不去。

2025年度自用汽機車燃料使用費已於7月1日開徵，車主們有1個月的繳費時間，而今天就是最後繳費日，公路局統計指出，全台應繳納車輛約1989萬輛，截至29日止，仍有646萬輛車尚未繳納。



公路局指出，民眾可利用四大超商（7-ELEVEn、全家、萊爾富、OKmark）的多媒體機，輸入車號與車主證號查詢費額，列印繳費單後即可繳費；也可持繳費通知書至各大金融機構或郵局臨櫃繳納。

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或是在家利用行動支付App線上也能繳費，可下載監理服務APP、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。

值得注意的是，汽燃費繳費日只到7月31日，車主若未於期限內完成，將依《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣900元以上者，處新臺幣300元以上3000元以下罰鍰。