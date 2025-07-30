首波海嘯抵夏威夷！機場停飛、加油站塞爆　避難所全開放

▲俄羅斯外海發生規模8.8強震後，夏威夷州也發布海嘯警報。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外海發生規模8.8強震後，太平洋沿岸地區全面警戒，夏威夷州也發布海嘯警報。州長格林表示，中途島（Midway Atoll）監測到從波峰到波谷高達1.8公尺的海嘯浪潮，提醒民眾不可輕忽其破壞力。

根據CNN、美聯社報導，太平洋海嘯警報中心（PTWC）指出，夏威夷哈雷伊瓦（Haleiwa）地區的監測儀記錄到海嘯波高達3英尺（約90公分），相較於正常海平面明顯上升。

????#BREAKING. A tsunami has officially hit Hawaii. Water is rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai — a classic warning sign. Buoy data near Nawiliwili confirms the first wave. Coastal areas must evacuate now. This is real. pic.twitter.com/9P7ZqJCCrS — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) July 30, 2025

格林（Josh Green）指出，若此類浪潮襲擊夏威夷，即便浪高僅約90公分，也可能掀翻車輛、撞毀圍籬，甚至連樹木都能連根拔起，「這種浪打在人體上的力量很大，被鬆脫的物體撞到可能致命，人也很容易因此溺水。」

目前，夏威夷已出動黑鷹直升機與高水位車輛待命，以備不時之需。格林呼籲民眾勿前往海邊，更不要將自己置於危險之中。

受警報影響，檀香山（Honolulu）多處加油站出現排隊人潮，部分地區交通大打結。當地的德士古（Texaco）加油站提前關閉，讓員工返家避難。

▲▼夏威夷民眾購買物資、排隊加油。（圖／路透）



來自美國阿肯色州的馬可斯基（Jimmy Markowski）原本與家族在威基基度假，聽到警報後一家15人分乘3輛車撤離，「我們準備了水和點心，會找個高一點的地方待著，這是我們人生第一次遇到海嘯警報，一切都很陌生。」

另一名當地居民 Kale Aʻi 則花了超過一小時才從海岸家中開到內陸，原本只需12分鐘，「我一向比較謹慎，因為寧可多準備，也不要事後後悔。」

夏威夷交通部宣布，暫停希洛機場（Hilo International Airport）部分班機，協助周邊地區如 Keaukaha 的撤離作業。官方指出，第一波海嘯已於當地時間晚間7時17分（台灣時間30日下午1時17分）抵達。

Some flights diverting away from Hawaii as Hawaii is now in a tsunami warning after a M8.7 earthquake near the Kamchatka Peninsula. Hawaiian airports are open at the moment. https://t.co/IYbaZV1VLc pic.twitter.com/6kP0GOFIGQ — Flightradar24 (@flightradar24) July 30, 2025

此外，強震也導致美西沿岸與夏威夷航班大亂。根據FlightRadar24數據，從洛杉磯、溫哥華、舊金山、聖地牙哥飛往夏威夷的班機紛紛折返出發機場。

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）也發出聲明，已暫停所有飛往夏威夷的航班，部分飛行中的班機也緊急改降其他機場。

為因應災情，歐胡島、考艾島、茂宜島與夏威夷大島等地已陸續啟動避難所，州政府呼籲民眾儘速前往高地避難，切勿觀浪或留在港口區域。