首波海嘯抵夏威夷！機場停飛、加油站塞爆　避難所全開放

▲俄羅斯外海發生規模8.8強震後,夏威夷州也發布海嘯警報。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯外海發生規模8.8強震後,太平洋沿岸地區全面警戒,夏威夷州也發布海嘯警報。州長格林表示,中途島(Midway Atoll)監測到從波峰到波谷高達1.8公尺的海嘯浪潮,提醒民眾不可輕忽其破壞力。

根據CNN、美聯社報導,太平洋海嘯警報中心(PTWC)指出,夏威夷哈雷伊瓦(Haleiwa)地區的監測儀記錄到海嘯波高達3英尺(約90公分),相較於正常海平面明顯上升。

???? #BREAKING . A tsunami has officially hit Hawaii. Water is rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai — a classic warning sign. Buoy data near Nawiliwili confirms the first wave. Coastal areas must evacuate now. This is real. pic.twitter.com/9P7ZqJCCrS

格林(Josh Green)指出,若此類浪潮襲擊夏威夷,即便浪高僅約90公分,也可能掀翻車輛、撞毀圍籬,甚至連樹木都能連根拔起,「這種浪打在人體上的力量很大,被鬆脫的物體撞到可能致命,人也很容易因此溺水。」

目前,夏威夷已出動黑鷹直升機與高水位車輛待命,以備不時之需。格林呼籲民眾勿前往海邊,更不要將自己置於危險之中。

受警報影響,檀香山(Honolulu)多處加油站出現排隊人潮,部分地區交通大打結。當地的德士古(Texaco)加油站提前關閉,讓員工返家避難。

▲▼夏威夷民眾購買物資、排隊加油。(圖/路透)



來自美國阿肯色州的馬可斯基(Jimmy Markowski)原本與家族在威基基度假,聽到警報後一家15人分乘3輛車撤離,「我們準備了水和點心,會找個高一點的地方待著,這是我們人生第一次遇到海嘯警報,一切都很陌生。」

另一名當地居民 Kale Aʻi 則花了超過一小時才從海岸家中開到內陸,原本只需12分鐘,「我一向比較謹慎,因為寧可多準備,也不要事後後悔。」

夏威夷交通部宣布,暫停希洛機場(Hilo International Airport)部分班機,協助周邊地區如 Keaukaha 的撤離作業。官方指出,第一波海嘯已於當地時間晚間7時17分(台灣時間30日下午1時17分)抵達。

Some flights diverting away from Hawaii as Hawaii is now in a tsunami warning after a M8.7 earthquake near the Kamchatka Peninsula. Hawaiian airports are open at the moment. https://t.co/IYbaZV1VLc pic.twitter.com/6kP0GOFIGQ