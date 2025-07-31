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俄「唯一核潛艇基地」在地震、海嘯警戒區！　專家點關鍵：恐受災

記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東地區堪察加半島30日遭規模8.8強震襲擊，波及整個太平洋國家的沿岸地區，包含日本等國也發布海嘯警報。俄羅斯當地截至目前為止只傳出部分建築物損壞災情，但有報導稱，俄羅斯唯一的核潛艦（核子動力潛艇）基地距離震央僅120公里，不排除該軍事設施有受損可能性，甚至是遭到海嘯威脅。

根據《基輔郵報》報導，這起規模8.8的大地震震央彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）距離俄國唯一一座核潛艦基地「比留欽斯克」（Vilyuchinsk）僅約120公里，引發外界對軍事設施受損的疑慮。該區也是俄羅斯在太平洋地區維持海上核威懾力的核心戰略據點。

地震當下，位於鄰近的彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加（Petropavlovsk-Kamchatsky）港口也受到海嘯影響，相關災情畫面迅速在社群平台上流傳。專家指出，位於海灣內側、且距震央更近的比留欽斯克也在地震與海嘯區，受災情況恐怕不亞於彼得羅巴甫洛夫斯克，甚至可能更為嚴重。

比留欽斯克是俄軍東部唯一可供「北風之神級」（Borei-class）核潛艦進行部署與維修的軍港，潛艦搭載「布拉瓦彈道導彈」（R-30潛射彈道飛彈）。該基地配備深水碼頭、通訊系統、飛彈處理設備，以及支持戰略潛艦運作的特殊設施，現階段俄東無任何替代據點，是重要的戰略基地。

地震發生於俄羅斯時間30日上午11時24分，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克東南方約133公里處的北太平洋海域。美國地質調查局（USGS）初估地震規模為8.0，隨後多次上修，最終定為8.8，並持續出現6.9與6.3級的強烈餘震。

目前尚未有官方證實基地是否損毀，或駐紮潛艦是否正常運作。俄羅斯國防部尚未對外發布任何聲明。

 
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