俄「唯一核潛艇基地」在地震、海嘯警戒區！　專家點關鍵：恐受災

Пишут, тихоокеанская база атомных подводных лодок получила серьезные повреждения во время землетрясения. Есть угроза затопления пирсов, на которых размещены лучшие подводные лодки проекта 210 «Борей», способные нести баллистические ракеты «Булава».



Ну что же, на небесах тоже… pic.twitter.com/AaidFu6dNl — Саша Кметт (@sashakmett1991) July 30, 2025

記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東地區堪察加半島30日遭規模8.8強震襲擊，波及整個太平洋國家的沿岸地區，包含日本等國也發布海嘯警報。俄羅斯當地截至目前為止只傳出部分建築物損壞災情，但有報導稱，俄羅斯唯一的核潛艦（核子動力潛艇）基地距離震央僅120公里，不排除該軍事設施有受損可能性，甚至是遭到海嘯威脅。

根據《基輔郵報》報導，這起規模8.8的大地震震央彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）距離俄國唯一一座核潛艦基地「比留欽斯克」（Vilyuchinsk）僅約120公里，引發外界對軍事設施受損的疑慮。該區也是俄羅斯在太平洋地區維持海上核威懾力的核心戰略據點。

地震當下，位於鄰近的彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加（Petropavlovsk-Kamchatsky）港口也受到海嘯影響，相關災情畫面迅速在社群平台上流傳。專家指出，位於海灣內側、且距震央更近的比留欽斯克也在地震與海嘯區，受災情況恐怕不亞於彼得羅巴甫洛夫斯克，甚至可能更為嚴重。

比留欽斯克是俄軍東部唯一可供「北風之神級」（Borei-class）核潛艦進行部署與維修的軍港，潛艦搭載「布拉瓦彈道導彈」（R-30潛射彈道飛彈）。該基地配備深水碼頭、通訊系統、飛彈處理設備，以及支持戰略潛艦運作的特殊設施，現階段俄東無任何替代據點，是重要的戰略基地。

地震發生於俄羅斯時間30日上午11時24分，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克東南方約133公里處的北太平洋海域。美國地質調查局（USGS）初估地震規模為8.0，隨後多次上修，最終定為8.8，並持續出現6.9與6.3級的強烈餘震。

目前尚未有官方證實基地是否損毀，或駐紮潛艦是否正常運作。俄羅斯國防部尚未對外發布任何聲明。