德奧運金牌驚傳離世　遭落石擊中亡「遺體留在5千多公尺高山」

▲德國冬奧金牌選手達爾邁爾（Laura Dahlmeier）辭世。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國冬季奧運金牌選手達爾邁爾（Laura Dahlmeier）在巴基斯坦登山時，突遭落石擊中身亡，以31歲的年紀辭世。其經紀團隊30日對外證實噩耗。

《衛報》報導，事故發生在當地時間28日中午左右，達爾邁爾與山友挑戰喀喇崑崙山脈（Karakoram）貢多戈羅冰川（Gondogoro Glacier）附近海拔6096公尺的萊拉峰（Laila Peak），卻在海拔5700公尺處左右遭落石擊中，據信當場死亡。至於其他山友則沒有受傷。

達爾邁爾的代表向《世界報》表示，因為天氣惡劣，救援直升機無法抵達現場，搜救行動已於29日晚間結束。事實上，達爾邁爾生前明確表示，「在這種情況下，沒有人應該冒著生命危險去拯救她。在這種情況下，她希望把自己的遺體留在山上，這也符合她親人的意願。」

達爾邁爾出生於德國巴伐利亞滑雪小鎮加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen），不僅是經驗豐富的登山家，也是德國冬季兩項（Biathlon）選手，也就是一種結合越野滑雪與步槍射擊的運動。

她在2017年世界錦標賽創下單屆奪下5面金牌的紀錄，2018年平昌冬奧成為史上第一位在同屆奧運奪下短距離與追逐賽金牌的女選手。職業生涯期間，達爾邁爾共贏得2面奧運金牌、1面奧運銅牌，世錦賽方面拿下7金、3銀、5銅，此外還曾獲得1次世界盃總冠軍與2項單項世界盃冠軍。

2019年5月，年僅25歲的她宣布退役。同年10月，她出版了一本兒童讀物。

國際奧會主席柯芙蒂（Kirsty Coventry）表示，「蘿拉在平昌2018冬奧創造歷史，她將被永遠銘記。」德國奧林匹克體育聯合會讚譽她「不只是奧運冠軍，更是一位有愛心、態度與遠見的人。」