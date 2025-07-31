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女公關被割喉！最後PO文曝：前男友會堵她　5月聲請保護令

記者黃翊婷／綜合報導

27歲谷姓女公關30日晚間在台北市信義區威秀商圈A16地下停車場遇刺身亡，警方已在今日（31日）凌晨於宜蘭逮捕涉嫌行凶的前男友劉姓男子。谷女曾在社群平台控訴遭劉男家暴，5月已經聲請保護令；她在最後一篇貼文中還提到，劉男找不到她就會來工作地點堵人，造成同事困擾。

▲▼快訊／信義威秀停車場割喉案，夜店女公關慘死，前男友持刀逃逸。（圖／翻攝當事人IG）

▲谷女曾透過社群平台帳號發文，控訴遭劉男家暴。（圖／翻攝當事人IG）

據了解，谷女與劉男曾是情侶關係，兩人交往期間，劉男時常懷疑谷女在外有染或與前男友糾纏不清，所以經常發生爭執。今年5月15日兩人發生激烈衝突，谷女遭打到口鼻流血，驗傷後決定提告家暴，沒想到劉男竟把她的精品、名牌衣物及家電丟棄、破壞，損失破百萬元，接著，她決定聲請保護令。

然而，谷女在事發之前透過社群平台帳號告知朋友保護令已經下來了，大約9個小時之後，她就在準備上班前於停車場遭割喉身亡。

谷女曾在社群平台帳號發文，強調自己並沒有與其他男性糾纏不清，也沒有欠劉男錢，劉男卻跑到她家及工作地點堵人，當時有很多網友留言勸她注意安全。而在最後一篇PO文中，谷女提到，有人問她為何不直接封鎖劉男，「因為他找不到我就會來堵我，甚至問同事我有沒有上班，造成同事困擾。」

案件發生以後，谷女的父母接獲通知，已緊急北上處理相關事宜。劉男的部分，警方已在31日凌晨0點24分於宜蘭五結將他逮捕。

▲▼信義砍人男落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉男落網時的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，劉男行凶後計畫更換交通工具，最後騎車沿著北宜公路前往宜蘭五結的外公家躲避，他落網後供稱，騎車途中已將兇刀丟棄。警方研判凶刀可能被棄置在北宜公路的山區，將在進一步確認劉男的證詞之後上山搜尋，詳細的案發經過仍有待警方調查釐清。

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