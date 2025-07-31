信義夜店女公關遭拖樓梯間割喉亡！前男友埋伏停車場狠殺　民眾嚇傻

▲信義威秀停車場割喉案，夜店女公關慘死，前男友持刀逃逸。（圖／翻攝當事人IG）

記者張君豪／台北報導

30日20時46分北市信義區松壽路18號，信義威秀影城地下停車場一名谷姓女子（27歲）被發現脖子和腹部遭利刃殺傷，谷女遭到歹徒尾隨持利刃殺害，當場就沒有呼吸心跳，消防局救護人員緊急將她送往台北醫學院急診搶救，1小時後宣告不治，谷女生前透過自己社群平台Threads表示曾遭劉姓前男友家暴、她報案聲請保護令核發，但諷刺的是，保護令卻保護不了谷女安全，台北市長蔣萬安聞訊後震怒，責成台北市警局全力緝凶。

信義警方調查，命案發生在轄區松壽路18號地下停車場2樓，目擊者打電話向警方表示，有一名妙齡女子遭男拖入樓梯間，警方獲報後派員到場，發現女子頸部、腹部刀傷倒臥樓梯間無呼吸心跳，經送醫後宣告不治。

▲信義區夜店女公關遭割喉慘死，救護車現場急送醫。（圖／網友授權提供）

警方調閱監視器，發現谷女當晚20時40分騎著電動腳踏車進入停車場地下二樓停放，但前男友劉男熟知谷女上班動線，早已在該處埋伏，隨即將谷女拖入樓梯間持刀殺害，之後帶著持刀駕駛車輛離去，警方正循線擴大調閱監視器緝凶，並通知谷女家屬到案說明，以了解死者近期交往情況、釐清兇嫌犯案動機。

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