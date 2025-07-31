快訊／女公關遭砍死「兇嫌落網了」！躲宜蘭外公家　警方尋找兇刀中

▲女公關遭到殺害，兇嫌落網了。（圖／翻攝IG）



記者張君豪、柯振中／台北報導

台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，27歲谷姓女子在信義威秀商圈A16地下停車場遇刺，導致傷重不治，兇嫌疑是劉姓前男友。目前兇嫌已在宜蘭落網，警方正在尋找兇刀當中，詳情仍待釐清。

據了解，谷女5月16日曾拿著驗傷單，前往信義區吳興派出所報案，並向警方指稱，施暴的男友同是夜店的員工，2人常因細故發生爭執，男友懷疑她在外有男人、或是跟前男友有染。在報案前一天2人發生激烈爭執，谷女因此遭到連續毆打，導致臉頰腫脹、疼痛，以及口鼻流血。

後來谷女還被恐怖情人掃地出門，花錢購買的精品、衣物及飾品、家電等物也全被丟棄，導致損失近百萬元。為了確保自身安全，谷女報警提告家庭暴力，怎料30日卻在上班必經的停車場遇刺，事件震驚社會。

警方獲報後展開調查，31日凌晨0點34分成功逮捕行兇的劉姓男子，當時劉姓男子正躲在宜蘭五結的外公家。目前警方正在尋找兇刀，詳情仍待後續釐清。

據了解，劉嫌行兇以後，有計畫地開車從停車場離開，接著換乘機車前往新店區，再從北宜公路前往宜蘭五結的外公家藏匿。對於兇刀的下落，劉嫌指稱，在騎車的過程中已丟棄。目前警方已將人逮回台北市，詳細案情仍待釐清。

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