女公關遭割喉「前男友社群曝光」！1天前笑臉嗆：這女的更瞎

▲信義威秀停車場割喉案，夜店女公關慘死，前男友持刀逃逸。（圖／翻攝當事人IG）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市信義區30日晚間發生凶殺命案，27歲谷姓夜店女公關在信義威秀影城地下停車場慘遭割喉，現場血跡斑斑，女子失去呼吸心跳，救護人員趕抵後緊急將人抬上救護車送醫，仍搶救無效宣告不治。凶嫌據傳是其劉姓前男友，行兇後持刀駕車逃逸，而如今劉男的社群帳號也曝光了。

警方調查指出，死者為任職於當地夜店的谷姓女子，生前疑與前男友劉男有感情糾紛，雙方曾同居信義區，谷女今年5月報案家暴並申請保護令。案發前一日，房東還曾聯繫劉男是否續租，沒想到隔天即發生命案。

▲兇嫌社群帳號曝光。（圖／翻攝自當事人IG、Threads，下同）

事實上，谷女在案發前一天，就曾PO出多張個人精品包包、衣服、生活用品被割爛丟棄畫面，指控是前男友所為，並強調「法院見」，當時還有網友留言「這種男生真的滿無言的」，不料兇嫌竟現身反酸「這女的更瞎吧」，還留下一個笑臉表情符號，令人看了不寒而慄。

警方調閱監視器，發現谷女當晚20時40分騎著電動腳踏車進入停車場地下二樓停放，但前男友劉男熟知谷女上班動線，早已在該處埋伏，隨即將谷女拖入樓梯間持刀殺害，之後帶著持刀駕駛車輛離去，警方正循線擴大調閱監視器緝凶，並通知谷女家屬到案說明，以了解死者近期交往情況、釐清兇嫌犯案動機。

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