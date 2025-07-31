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女公關剛說「保護令下來了」！隔9小時遇害　父母接噩耗崩潰北上

▲▼女公關遭到殺害。（圖／翻攝IG）

▲女公關遭到殺害。（圖／翻攝IG）

記者張君豪、柯振中／台北報導

台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，27歲谷姓女子在信義威秀商圈A16地下停車場遇刺，導致傷重不治，兇嫌疑是劉姓前男友。據了解，谷女曾因家暴申請保護令，沒想到案發前9個小時前剛分享「保護令下來了」，就在停車場遇害，父母得知消息以後，已連夜北上前往醫院，詳情仍待釐清。

根據調查，谷女與劉男曾是情侶關係，不過劉男在交往的過程中，時常懷疑谷女在外有男人、與前男友有染，雙方常常因此發生爭執。今年5月15日，2人起了激烈衝突，谷女遭到劉男痛毆，導致臉部受傷、腫脹，還有口鼻流血等情況。

谷女忍無可忍，驗傷後前往信義區吳興派出所報案，同時提告家庭暴力，怎料反遭恐怖情人掃地出門，花自身積蓄所購買的精品、名牌衣物以及家電等價值近百萬元的物品，也遭到丟棄、破壞。

谷女申請了保護令，並且將與前男友對簿公堂，怎料30日晚間8點40分左右，騎乘電動腳踏車進入A16的地下停車場，卻遭到劉男埋伏殺害。

▲▼女公關遭到殺害。（圖／翻攝Threads）

▲女公關遭到殺害，在案發前曾跟朋友說保護令已經下來了。（圖／翻攝Threads）

據了解，谷女29日曾在社群軟體控訴恐怖情人的所作所為，被朋友提醒「保護令記得申請，千萬不能再跟這個人見面時」，也回應「已經下來囉，他也收到通知了ㄅ」。怎料她才說出「保護令已經申請下來」後約9個小時，就在停車場遇害。事件發生以後，住在南部的谷女父母接獲消息，感到悲痛不可置信，目前雙親已緊急北上處理。

此外，北市警方循線調查，31日凌晨0點24分在宜蘭五結逮到劉嫌。劉嫌行兇後有計畫地更換交通工具，最後騎車沿著北宜公路，前往宜蘭五結的外公家躲避。

劉嫌落網後供稱，兇刀在騎車的過程中已經棄置。警方研判可能丟在北宜公路的山區，等白天確認了劉嫌的證詞以後，會上山找尋。詳細案發經過仍待釐清。

 
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