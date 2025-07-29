南非片面將我國2駐處更名　外交部：研議反制包括「限制晶片出口」

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

南非近日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。外交部今（29日）表示極度遺憾，強調對於南非政府的粗暴行徑，正與相關部會研議反制措施，包括「限制晶片輸往南非」，並嚴正呼籲南非政府儘速與我磋商，而目前南非還未與我國展開協商。

外交部今舉行例行性記者會，針對「南非政府擅自更名降等我國駐處，我國目前規劃會採取哪些反制措施、目前交涉進展」，亞西及非洲司司長顏嘉良表示，外交部對於南非政府持續扈從於中國壓力，漠視台斐長久情誼，在今年7月21日以政府公報公告方式，錯誤援引聯大第2758號決議及所謂「一中政策」，將我國駐南非代表處及駐開普敦辦事處兩駐處更名及降等，外交部表示極度遺憾。

顏嘉良表示，對於南非政府的粗暴行徑，外交部基於維護主權及國家尊嚴之立場，正與相關部會研議反制措施，包括「限制晶片輸往南非」，並嚴正呼籲南非政府儘速與我磋商，在雙方進一步協商前，應遵守兩國於1997年達成的雙邊關係法律架構協議。而目前南非還未與我國展開協商。

被問到「限制晶片輸往南非是指哪一種晶片？是否已經實施？有期限嗎」，顏嘉良表示，目前還在跟相關部會討論，措施及範圍有多大還要進一步跟相關部會磋商，也希望南非政府儘快與我國展開協商。

另外，針對「有關南非的部分，除了研議反制措施之外，目前兩個在南非的駐處都正常運作嗎？在業務上有沒有受到南非政府的刁難」，顏嘉良表示，目前兩個駐處都還是正常運作，但是台灣的確很關切公告發布的後續效應，目前還沒有影響，但已經密切關注、研議反制。