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博明再訪台贈水晶擺飾給林佳龍　盼台灣善用「豪豬戰術」

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍接見「保衛民主基金會」中國計畫主席博明訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。林佳龍表示，博明長期堅定支持台灣，「保衛民主基金會」是華府極具影響力的智庫，近年並關注中國威權勢力擴張所帶來的挑戰，和平需以實力為後盾，盼以「豪豬戰術」強化韌性，展現台灣守護和平的決心。

林佳龍表示，他在外交部接見博明一行人，就台美在經濟與安全領域的合作深入交換意見，並聆聽訪團對區域情勢的觀察與建言。今年2月博明來台出席其著作《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》中譯本發表會，林佳龍當時也出席並表達對博明理念的支持。林佳龍這次見面特別向博明祝賀，這本書現已成為暢銷書，博明還風趣地說，「應該分林佳龍一些版稅」。

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

林佳龍指出，此次博明與「保衛民主基金會」訪團將與在台夥伴合作，辦理以能源為主題的桌上兵棋推演，討論如何透過與美國、日本等國合作，強化台灣能源體系的韌性。林佳龍也藉此機會向博明說明，台灣期待藉由投資與採購美國阿拉斯加的天然氣，以增加能源供應來源的方式，強化台灣能源韌性，並為台美兩國帶來實質互惠。

「保衛民主基金會」長年來與台灣保持密切互動，是台灣推動二軌外交的重要夥伴，在華府及公共政策領域也極具影響力。林佳龍提到，近年基金會關注中國威權勢力擴張所帶來的挑戰，博明也表示，美國近年透過多項立法與軍事援助，以具體行動展現對台灣的堅定支持，「這些努力應讓更多台灣民眾了解，以因應中國透過假訊息進行的認知作戰」。

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

林佳龍強調，和平必須以實力為後盾，民主夥伴需展現維護區域和平穩定的決心與能力。會後，博明特別致贈林佳龍一只雷射雕刻「豪豬」圖樣的水晶擺飾，象徵即使台灣是一個小國，也能善用「豪豬戰術」自我防衛，讓掠食者不敢輕舉妄動。​

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍28日於外交部接見「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）訪團。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

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