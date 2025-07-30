遭酸大罷免是「西進投名狀」！館長回台怒嗆黃光芹：不要那麼下流

記者閔文昱／台北報導

網紅「館長」陳之漢今（30）日從澳門返抵桃園機場，面對資深媒體人黃光芹日前指控他將「大罷免」當作「西進投名狀」，大動肝火，當場怒嗆，「媒體人做事不要那麼下流！」並強調自己從未在直播中說過相關言論，這種說法嚴重污辱人格，自己只是代表個人立場，不代表藍白，也從未「舔共」。

▲「館長」陳之漢今（30）日抵台後，隨即重砲回擊黃光芹。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

黃光芹日前在節目中邀請民眾黨主席黃國昌，質疑館長越來越缺乏台灣主體意識，頻繁提到中國認同，甚至直指他與民眾黨支持者高度重疊，批評民眾黨在館長議題上全黨噤聲，沒有表態，衝擊民眾黨的核心價值。她認為，館長的大罷免行動與其言論結合，猶如成為「西進的投名狀」，引發外界疑慮。

對此，館長強烈反擊，表示從上海返台後即明言會先守住大罷免，未曾預測會贏與否，更無任何「西進」計畫，黃光芹倒果為因，擅自將未說過的話安在他頭上，還說「朋友不該這樣對待朋友」。館長並指出，黃光芹持續逼黃國昌表態，等於把他兄弟「架在火上烤」，感到非常不捨。

館長進一步批評，民進黨在大罷免後因選情不利，遂刻意挑起社會對立，試圖離間藍白陣營。他強調，「我不會那麼笨！」藍白不必支持他，但若國民黨或民眾黨有需要，他願意「兩肋插刀，免費幫忙」，唯一的目標就是拉下民進黨，「除了民進黨，我絕對把它拉下來，我絕對幹掉它！」

此外，館長重申他對「人民價值」的主張，痛批民進黨長期以來高舉的「台灣價值」實質上只是政黨口號，政府實際為人民帶來的建設與經濟改善何在？人民要的是生活、是金錢，而不是一張嘴說價值。他也引用前總統蔡英文的話指出，每個人不該為自己的認同道歉，自己也不例外。

最後，館長強調，他從未迴避中國認同的歷史與現實議題，但這不代表放棄台灣，也從未作為「投名狀」向中國靠攏，希望外界不要再透過未經查證的媒體說法製造矛盾，「我代表我自己，其他人不用為我背書，也請不要亂貼標籤。」