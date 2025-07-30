健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

▲民眾黨發起核三延役健走活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了讓全台各地民眾能更了解「核三延役公投」，民眾黨在接下來1個月內，由全台小草協會發起的健走行動，以健康運動的形式，號召全民支持核三延役公投。今（30日）下午也在土城運動場舉辦宣示記者會，由黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、台北市議員張志豪、陳宥丞、林珍羽等黨公職及全台各地小草協會理事長，共同響應並呼籲，為了台灣的供電穩定發展，核三延役公投請「投同意」。

民眾黨發起823「核三延役公投」，為了讓全台各地民眾能更了解本次公投，在接下來1個月內，由全台小草協會發起的健走行動，參與者會披上「核三延役投同意」的大毛巾，深入各地舉辦超過40場的健走行動，透過健康、運動的形式，身體力行號召全民支持核三延役公投。

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團早在5月推動完成《核子反應器設施管制法》修正，協助行政部門排除法規障礙，使其能依法展開核三延役的相關作業。然而民進黨政府至今依舊擺爛，行政院長卓榮泰甚至悍然表態反對核三延役，完全無視立法院決議與社會多數民意。

黃國昌質疑，民進黨一方面嘴巴喊要用更大的民主解決紛爭，一方面又害怕公民投票，從2019年民進黨把《公投法》鎖回鳥籠之後，現在更視公投為洪水猛獸。黃國昌強調，「當行政部門聽不進多數民意時，我們就要遵循賴清德總統所說的話，用『更大的民主』，讓政府學會對民意謙卑」。

更離譜的是，當台灣民眾黨依法提出公投主文與理由書，中選會今天公布的《公投公報》中，行政院表態反對卻連一句理由都沒寫。黃國昌質疑，「賴清德總統，你要縱容卓榮泰擺爛到什麼時候？行政院是不會寫？還是懶得寫？還是乾脆擺出一副『我就爛，你能怎樣』的傲慢嘴臉？」

黃國昌進一步表示，民進黨過去開的芭樂票，是民眾黨在立法院幫他們實現，「民進黨不做的，台灣民眾黨來做」。今天民眾黨不只在立法院推動修法，更走出辦公室、走上街頭，要讓全民看到「我們能文能武，動靜皆宜！」他呼籲大家8月23日站出來「核三延役投同意，為了台灣爭口氣」。