8月關稅大限將至！　《路透》：台灣代表團「還在美國談」

▲路透社指出，台灣關稅代表團與華府仍在進行最後協商。示意（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《路透社》報導，儘管美國關稅8月1日大限將至，但消息人士指出，台灣關稅談判代表團目前仍在美國華府與美方官員就關稅議題進行磋商，談判尚未落幕，雙方仍處於密集協商階段。

報導指出，這次會談源於美國總統川普4月宣布對台輸美產品加徵32％關稅的「對等關稅」政策，後來該計畫宣布暫緩90天，而自從川普宣布加徵關稅後，台灣就持續與華盛頓接觸，展開關稅談判。

4名知情人士向《路透社》透露，所有相關對話「仍在持續進行中」，台灣關稅談判代表團也「尚未離開美國」。由於此議題牽涉高度敏感性，因此提供消息的4位人士皆不願透露姓名。

對此，我國行政院回應表示，台灣政府的一貫立場是會基於「以深化台美經貿關係與互惠互利」等兩大原則進行談判。

報導稱，台灣在面對日益複雜的地緣政治與經濟挑戰，積極尋求與主要貿易夥伴加強連結，尤其是美國，美國是台灣僅次於中國大陸的第二大出口市場。

行政院進一步表示，台灣期盼本輪協商能達成「維護國家利益、保障產業權益、守護民眾健康及確保食品安全」4大目標，並透過此機會推動雙邊貿易平衡，拓展科技及國安等多元合作領域。

行政院上周證實，由副院長鄭麗君率領的關稅談判代表團已抵達華府，與美方官員展開新一輪面對面會談。此次協商結果將攸關台灣未來整體貿易策略布局，並牽動在全球供應鏈中的地位。對於仰賴出口驅動的台灣經濟而言，這場談判可說是至關重要。