豪雨重創中南部！賴清德成立雲嘉南前進指揮所　下令黨公職齊心救災

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記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風災情還未復原，中南部又受西南環流影響，豪雨再度釀成大小災情，除行政院長卓榮泰已前往勘災，總統賴清德昨也視察中央災害應變中心關心災情。賴清德今（30日）在民進黨中常會上也下令請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

民進黨今日召開第21屆第43次中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞。針對近期中南部災情，賴清德表示，對於連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水。昨天，他前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作。行政院長卓榮泰也在昨天親赴雲嘉南等地，了解災情、督導防災救災工作，確保中央與地方攜手同心，全力抗災。

對於丹娜絲颱風來襲，賴清德指出，農漁業、電力、通訊嚴重損害，更造成3萬多戶住宅受損，為了加速雲嘉南地區的重建修復，他和卓榮泰討論後，已請行政院政務委員陳金德召集成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，也希望由工程相關機關會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極投入重建工作，儘速協助民眾重建家園。

賴清德也請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

▼民進黨發言人韓瑩於中常會後轉述黨主席賴清德會中發言。（圖／記者湯興漢攝）