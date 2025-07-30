賴清德「向所有支持者及民團深深致歉」　對大罷免結果：尊重接受

記者杜冠霖／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，黨秘書長林右昌率先請辭，今（30日）民進黨中常會中，總統兼任黨主席賴清德致詞時表示，對於人民做出的決定尊重接受，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。賴也坦言，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾。民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



▼民進黨發言人韓瑩於中常會後轉述黨主席賴清德會中發言。（圖／記者湯興漢攝）



據轉述，賴清德致詞時表示，上週六，台灣人民依憲法所發起的罷免投票，以及人民所做出的決定，我們都應該尊重接受。其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。

賴清德提到，而這段時間，感謝各地的公民團體與支持者們，不畏酷暑風雨，一步一腳印地完成連署成案。一張一張親筆寫下的連署書、親手發出的傳單，那都不只是一張紙張的重量，而是人民想守護國家的力量。

賴清德表示，從清晨到夜晚，大家堅守在街頭，勇敢地說出心中信念，一路堅持走到最後關頭。這條路上，也有許多民進黨的同志與夥伴一起同行。他要感謝大家的努力和付出，這是一堂實踐民主的公民課，也是一場深刻的民主對話。

對於罷免結果，賴清德坦言，他知道，許多人心裡有失落、也有遺憾。民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。面對未來，我們要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

賴清德指出，因為大家一起為台灣站出來，更多公民開始關心、參與公共事務。你們的行動，讓台灣的民主更有生命力，也提醒著所有政治人物：我們必須時時刻刻尊重人民的意志，並且接受人民的監督，這是民主政治最根本的責任。

至於第二波罷免案，賴清德表示，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。我要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

