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週末學習不打烊！　台南文化中心推「身心樂活」免費講座6場登場

▲2025年「身心樂活齊步走」系列講座免費入場、內容豐富多元，吸引市民踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025年「身心樂活齊步走」系列講座免費入場、內容豐富多元，吸引市民踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心攜手中華醫事科技大學舉辦2025年「身心樂活齊步走」系列講座，自8月2日起每週六上午於文化中心登場，總計6場次，免費開放、免報名入場，邀請市民在假日充電學習，涵蓋身心健康、法律權益、防詐、飲食營養等主題，廣受期待。

▲2025年「身心樂活齊步走」系列講座免費入場、內容豐富多元，吸引市民踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

首場講座將於8月2日在台南文化中心國際廳暨原生劇場地下一樓多功能會議室登場，由嘉南療養院顏世卿醫師主講「無為而無不為：道德經的柔性領導」，結合古代哲思與當代心理觀點，剖析性別權力與領導風格，引領聽眾進行一場思維洗禮。後續講題則包括8月9日的「漫談性別與法律」、8月16日的「消費糾紛及打詐防詐」、8月30日的「臉紅心跳-心血管警訊報你知」，內容多元實用。

▲2025年「身心樂活齊步走」系列講座免費入場、內容豐富多元，吸引市民踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

壓軸兩場分別是9月13日郭毓軒老師的「健康活動run-要活就要動」，教授簡易體適能與健康功法；9月20日由營養師高皓珉解析「口慾與健康的糾纏」，帶領民眾認識飲食選擇與營養吸收的關鍵。活動全程開放民眾自由提問互動，前10名入場者可獲早鳥紀念品，另可登錄公教與在職人員研習時數，適合闔家參與，提升健康識能與法律素養。

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