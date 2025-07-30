經濟部曬台南治水成效圖卡！在地人怒了：有改善會淹成這樣？

▲經濟部發布台南後壁淹水改善照片引起網友熱議，台南後壁區菁寮居民紛紛表示積水問題沒有改善。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁菁寮地區28日遭豪大雨積水，菁寮農會附淹水近及腰，網路流傳1張署名經濟部提供的台南後壁宣導照，以2張照片對比式方式，證明後壁淹水問題已獲改善，此一宣導照引發網友熱議，惟菁寮在地居民對此照片，紛紛表示「不相信」，認為淹水問題並沒有改善，並質疑淹水問題如改善，會下個大雨就淹成這樣？

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居民表示，沒颱風，只是西南氣流而已，你看就整個菁寮就淹大水了，這就是真實，那張宣導照片並不真實。對積水淹水問題她覺得並沒有改善，一個西南氣流就把整個菁寮地區都淹沒了，這個叫做有改善嗎？28日沒幾個小時，就開始淹水了，她就不知道改善在哪裡？反正她就覺得，去年一個颱風，然後今年一個西南氣流就淹水。

另位居民表示，這次他這裡淹水約5、60公分，他不知宣導照片是真的還假的，但希望政府真的能將相關工程做好，不要再這樣積水了。還有居民說，政府這種以2張照片對比的方式宣傳積水改善並不準。1張是淹水時的照片，1張是積水退了的照片，以此來表達台南後壁無米樂社區積水問題有改善，她覺得這種比對方式不準。

另對於政府花那麼多錢，到底有沒有改善？她覺得這次退水退很慢，去年還退滿快，但是覺得今年退很慢，不知道為什麼？而且去年是八掌溪潰堤，水都溢出來，但是今年這次沒有颱風，只是降雨比較大，所以就很納悶到底是什麼原因造成積水不退，她覺得積水沒有改善，有改善的話28日應該就不會這樣淹了。