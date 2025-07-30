21歲機車猴載妹仔闖國道！開心比「YA」畫面曝　狂飆39公里被逮

▲無牌重機雙載行駛國道畫面流出，駕駛甚至對鏡頭比YA手勢，引發網友撻伐。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者林東良／台南報導

國道竟出現無牌機車男女雙載亂竄！一名男子騎著未懸掛車牌的機車，載著一名女子從屏東交流道騎上國道3號，一路行駛中線、外線車道，甚至在發現被拍攝時，還向鏡頭比出「YA」手勢，囂張行徑引爆網友撻伐，國道警方追查後，29日已在台南市東區查獲該車，並通知21歲李姓駕駛人到案說明，全案依法舉發。

該違規影片於29日被上傳網路平台，畫面中除可見雙載機車在車陣中高速穿梭，還出現駕駛人網友拍攝鏡頭比YA挑釁，畫面引發網友民眾強烈不滿。

國道公路警察局第八公路警察大隊指出，該部機車實際於7月27日傍晚6時13分自國道3號屏東交流道（396公里處）進入，並於6時38分由關廟交流道（357公里處）離開，行駛長達39公里。警方鎖定影像與資料來源，29日順利在台南市東區查獲該部車輛，並通知21歲的李姓男子到案說明。

國道警方表示，該部未懸掛號牌的機車涉違《道路交通管理處罰條例》第12條，可處新台幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並吊銷牌照；另依第43條「危險駕駛」規定，處6000元至24000元罰鍰。國道警方呼籲，國道並非法規開放機車通行之路段，駕駛人切勿輕忽法規、誤信導航誤闖；如不慎進入，應立即停靠路肩避車彎，撥打1968專線通報，避免危及自己與他人安全。