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2025國家卓越建設獎揭曉！台南橫掃29獎　黃偉哲讚團隊表現優異

▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025國家卓越建設獎29日頒獎，台南市政府橫掃29座大獎，再創歷年新高紀錄，展現市政建設實力，其中副市長趙卿惠獲頒「國土建設特別貢獻獎」，成為全場焦點，市長黃偉哲肯定團隊在缺工、缺料及物價上漲壓力下，仍屢獲肯定，期許持續為市民打造優質宜居城市。

▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）

今年台南市共奪下1座「卓越獎」、1座「特別獎」、12座「金質獎」與15座「優質獎」，總計29座，較去年再增一座。其中，沙崙國中轉型為K至12雙語示範學校新建工程獲得規劃設計類最高榮譽「卓越獎」；亞太國際棒球訓練中心（第二期）則榮獲施工品質類「特別獎」，兩案兼具美學與實用性，表現亮眼。

▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）

副市長趙卿惠帶領團隊推動沙崙智慧綠能科學城、社會住宅、再生水廠、棒球訓練中心等重大建設，獲評審肯定其整合能力與永續視野，榮獲個人最高榮譽「特別貢獻獎」。工務局、水利局、地政局、教育局與交通局等單位也多案入選，如安南區4-11道路工程、竹溪水岸改善、虎埤環景生態遊憩設施、沙崙高中籌備處等，涵蓋教育、交通、水利等面向，顯示台南在城市建設與永續治理成果豐碩。

▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府團隊榮獲2025國家卓越建設獎共計29項殊榮，展現市政建設實力。（記者林東良翻攝，下同）

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