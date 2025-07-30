喊話「823是重要的最後一戰」　朱立倫：可以順利放心交棒的戰役

▲國民黨主席朱立倫於中常會發表談話 。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

首波大罷免投票在726結束，第二波投票將於823登場。國民黨主席朱立倫今（30日）在中常會上提到，面對大惡罷，國民黨完全不畏懼，且一一克服挑戰，希望大家記得823還有一戰，「最後一個大戰」，一定要拼到底、這是重要的任務，也是他個人可以順利、放心交棒的戰役，團結一致，不要有個人思考、個人紛爭，共同面對823挑戰。

朱立倫說明，感謝全國最偉大的台灣人民，發揮民主的成熟及穩健的力量，共同守護民主、守護台灣，台灣人民是偉大、成熟的，再次表達深刻的感謝。

朱立倫提到，眼前還有一場重要的戰役，823還有7位同志面臨大惡罷，一定要團結一致，全力支持立委，一席都不能少，一定要戰勝惡罷，投下不同意罷免票，另外也有核電重啟的公投，則要同意核電重啟，這是非常重要的，關於核電的部分，是重要的主張也要一起努力的。

朱立倫透露，726當天晚上開始，他就跟縣市長包括盧秀燕、侯友宜、楊文科、許淑華保持密切聯繫，到昨天還在聯繫，希望後續會有新的聯防，一定要力挺每一席立委，這週末包含羅明才、楊瓊瓔也有後援會成立，相關活動希望大家共同支持。

此外，朱立倫也說，823也有核三延役的公投，這是民眾黨提出來的，是藍白共同的主張、共同的政策，核電是不可缺少的，謝謝民眾黨主席黃國昌及小草們團結合作，這次國民黨也會在各地舉辦宣講活動，希望大家一起力挺這次重要的公投。

另，針對目前中南部的災情，朱立倫也提到，民進黨政府這段時間防災、救災都沒有SOP了，態度上完全沒有跟災民站在一起，只拼政治，忘了以民為本，國民黨一定站在災民角度，黨團也要求行政院要提出特別條例，一定全力支持，週二逕付二讀，現在還要一個月冷凍期嗎？絕對不允許，拜託黨團明天就召集協商，行政院下週就要提出特別條例，後續相關的預算一定全力支持，也要研擬災害防治的相關做法，避免未來再造成傷害。

對於發現金一萬塊，朱立倫說，這就是還稅於民，行政院不要再找理由推託、耍小動作，快速編列預算送到立法院，地方的一般性補助款攸關到地方社福、基礎建設等，一定要協助地方政府。

朱立倫最後提到，過去這幾年，國民黨面臨很多挑戰，但是大家上下一心，同心協力，培養非常多年輕戰將，地方執政首長也獲得民眾高度肯定，在國會擁有最大黨，通過很多福國利民的挑戰。

朱立倫說，面對大惡罷、司法的壓迫，以及無限資源戰的攻擊，國民黨完全不畏懼，且一一克服挑戰，希望大家記著823還有一戰，「最後一個大戰」，一定要拼到底、全力以赴，這是重要的任務，也是他個人可以順利、放心交棒的戰役，團結一致，不要有個人思考、個人紛爭，共同面對823挑戰。

