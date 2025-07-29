偷輪胎失風竟持電動起子攻擊車主受傷　警民合作拘捕竊賊下場曝光

▲桃園市莊姓男子去年8月在楊梅區，持電動起子欲行竊路旁自小客車輪胎，被車主發現後。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子去年8月間在楊梅區萬大路某巷巷口，見四下無人起歹念，以千斤頂頂起自小客車後，再持電動起子欲行竊路旁自小客車輪胎，過程中被林姓車主發現，竟持電動起子攻擊車主導致其頭部鈍傷合併腦震盪等傷勢，經路人通報警方後在附近攔捕到案；桃檢複訊時，莊男坦承犯行，檢方偵結依攜帶兇器竊盜未遂、強盜未遂罪嫌起訴。

▲桃園市莊姓男子去年8月在楊梅區，持電動起子欲行竊路旁自小客車輪胎，被車主發現後竟持電動起子攻擊車主受傷後逃逸。（圖／楊梅警方提供）

檢警調查，51歲的莊姓男子於去年8月1日晚間8時許，行經桃園市楊梅區萬大路某巷巷口，見路旁林姓車主所有自用小客車竟起歹念，先以千斤頂將自小客車舉起，再以電動起子機拆卸輪胎，尚未得手之際，當場為林姓車主發覺，孰料，莊男為求脫免，竟持電動起子機朝林姓車主額頭敲擊，致使頭部鈍傷合併左側眉毛撕裂傷、腦震盪、前胸壁挫傷等傷害，莊男攻擊後隨即逃逸，因林姓車主大聲呼救，引起路人注意報警處理，楊梅警方據報後遂於附近梅獅路2段、瑞溪路2段路口處將莊男攔捕到案。

桃檢複訊時，被告莊男坦承犯行，警方提供現場照片、被害人醫院診斷證明與現場查扣電子起子等證物佐證，確認莊男犯行明確，檢方偵結被告涉及攜帶兇器竊盜未遂、準強盜未遂罪嫌提起公訴。