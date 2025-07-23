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監控車手想黑吃黑　3馬來西亞男遭判6月+驅逐出境

▲桃園市八德警方今年4月查獲陳姓車手在超商前面交投資款時拘捕到案，3名馬來西亞籍男子持辣椒水企圖行搶，均被警方拘捕到案。（資料照／八德警方提供）

▲陳姓車手在超商前面交投資款時被拘捕，3名馬來西亞籍男子持辣椒水企圖行搶，被警方拘捕到案。（資料照／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

3名馬來西亞籍男子今年初來台加入詐騙集團充當車手，今年4月間在八德區聽從詐團指揮，另一名陳姓成員與楊姓婦人面交投資款項1000萬元，原本計畫趁陳得手後再對陳持辣椒水「黑吃黑」搶奪贓款，未料被埋伏的八德警方識破，當場被拘捕；桃園地院日前審理終結，將任姓、尹姓與劉姓3名馬籍男子依共同預備犯強盜罪，分別判處有期徒刑6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案仍可上訴。

檢警調查，25歲本國籍陳姓男子於今年4月間加入詐欺集團擔任車手，該集團透過網路成立「台聯國際」投資公司App，聲稱依照指示「投資股票保證獲利」，不知情楊姓婦人在營業員誘騙下，於今年2月間陸續交付新台幣346萬餘元投入操作，詐團於過程中聲稱投資有獲利，楊婦欲領回獲利時，詐團則要求需再融資1千萬元才能領取獲利，楊婦驚覺被詐騙，向八德警方報案求助，並配合警方誘捕車手，經協調後將面交金額降為新台幣700萬元。

▲桃園市八德警方今年4月間查獲陳姓車手在超商前面交投資款時拘捕到案，警方查扣之詐欺贓款等證物。（資料照／八德警方提供）

▲警方查扣之詐欺贓款等證物。（資料照／八德警方提供）

八德警組成專案小組與楊姓婦人合作進行查緝，4月10日中午12時許，陳姓車手與楊姓婦人約定在八德區豐田路某超商前面交投資款項，員警為防止車手逃逸，在周邊佈下便衣警力埋伏，趁楊婦面交投資款項時，立即制伏陳姓車手。埋伏警力在現場附近查出3名馬籍男子鬼鬼祟祟監看，將3人盤查後拘捕到案，並起出2瓶辣椒水與手機等證物。

經查3名馬來西亞籍男子分別為30歲尹姓、42歲任姓與34歲劉姓，3人均持觀光簽證入境台灣，警方訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將4人移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結依組織犯罪防制條例之詐欺未遂罪嫌、偽造特種文書、預備強盜與洗錢等罪嫌將3名馬籍男子起訴。

桃園地院審理時，3人坦承犯行不諱，法官考量3名被告不思合法賺錢，圖謀不勞而獲，聽從通訊軟體暱稱「H」指示，企圖強盜取財，其等觀念偏差，缺乏守法觀念，且強盜犯行已作準備；法官審酌外國人犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，兼顧人權之保障及社會安全之維護。但經查，3被告均為馬來西亞籍人士，被告所為預備強盜之犯行，嚴重影響我國治安、社會安全及善良風俗，認為對我國社會秩序危害甚大，不宜繼續居留我國境內。

法官審結，被告3人犯共同預備強盜罪，分別判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案仍可上訴。

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