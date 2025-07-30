前日相菅義偉率團訪韓　成首位「外國貴賓」！李在明盛情接待

▲南韓總統李在明30日下午接見日本前首相菅義偉。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著日本、南韓今年迎來「外交關係正常化」60周年，加上美日韓合作對於維繫印太地區穩定日益重要，日本前首相菅義偉今（30）日率領跨黨派的日本國會議員前往南韓，並受到南韓總統李在明接見，雙方對於深化日韓關係發展寄予厚望。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，日本前首相菅義偉（自民黨）同時兼任日韓議員聯盟會長一職，他和日韓議員聯盟幹事長長島昭久、營運委員長大西健介（立憲民主黨）等人，於30日上午9時從東京羽田機場搭機飛往南韓，進行長達2天的出訪行程。

在日本駐南韓大使水嶋光一的陪同下，菅義偉30日下午前往位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，受到李在明的接見。據悉，菅義偉為李在明今年6月上台以後，南韓總統辦公室首位接待的外國貴賓。

李在明表示，「辛苦您遠道前來」；菅義偉則回應，「這沒什麼，謝謝您撥空出席。」

李在明提到，「感謝您為了韓日關係的發展，願意遠道前來。很榮幸菅義偉前總理能夠成為我們首位接待的外國貴賓。如今，韓國與日本正深化民間交流，也提升對於彼此的尊重與好感度。我們是使用共同庭院的鄰居關係，真心期盼未來韓國與日本能夠發展成互助的關係。」

李在明期盼能夠增進韓日兩國國會議員的交流，並恢復韓日兩國政府的關係。對此，菅義偉則回應「深有同感」，表示希望日韓議員聯盟、韓日議員聯盟能夠保持合作，深化對於日韓關係的理解。

另外，菅義偉也恭喜李在明能夠當選南韓總統。與此同時，菅義偉也針對先前南韓「極限暴雨」的罹難者表達哀悼之意。

報導提到，南韓方面的出席人員，除了總統李在明以外，還包括韓日議員聯盟會長朱豪英（國民力量）、幹事長閔洪喆（共同民主黨）、南韓總統辦公室秘書室長姜勳植、安保室長魏聖洛等。