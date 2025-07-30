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全聯推7款日系料理神器41折起　多功能調理鍋2千元有找

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

看準現代人在家料理不只是填飽肚子，也重視質感和生活儀式感！全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，包括調理鍋、電子鍋、氣炸鍋、食物調理機、電動研磨器、三明治機、果汁機，加價799元至2千多元就有，相當於市價折扣最低只要41折起。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲全聯攜手日本廚電品牌「麗克特récolte」7款白色系廚房小家電換購，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

全聯表示，日系品牌récolte設計概念是精緻小巧、簡約、時尚為特色，主打小家庭和單身族客層，商品不僅體積精巧，操作也簡單容易上手，是日本單身族在添購家電或送禮時的優先選擇。全聯2023年就曾主打「早餐輕鬆做」，推出一系列récolte廚房家電大獲好評；這次再精選7款白色系廚房小家電。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「Carre調理鍋」是專為單人或小家庭設計的多功能個人鍋。（圖／業者提供）

「Carre調理鍋」是專為單人或小家庭設計的多功能個人鍋，一鍋五役的多功能設計，能煮、蒸、炸、燒烤樣樣行，方形鍋體不僅增加食材擺放空間，上蓋更可直立放置，搭配三段溫控與堆疊收納設計，不論是獨享料理或雙人共餐，都能簡單優雅完成，積分/福利點換購1899元起，等同於48折。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「電子鍋」則結合7種模式、24小時預約與保溫功能。（圖／業者提供）

「電子鍋」則結合7種模式、24小時預約與保溫功能，即使只煮0.5杯米也能完美還原米香，寬度僅約19cm，外型簡約美型，還附蒸盤可同步完成主副餐，讓料理更加有效率，積分/福利點換購2199元起，等於下殺45折。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲主打一機七役的「Combo食物調理機」是懶人料理的得力助手。（圖／業者提供）

而主打一機七役的「Combo食物調理機」更是懶人料理的得力助手，具備切碎、打發、揉捏、碎冰等7大功能，搭配Tritan透明調理壺與不鏽鋼調理壺，可應付從麵團製作到肉類處理的各種需求。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「迷你格子三明治機」可將一片吐司對折製作，份量剛剛好。

「迷你格子三明治機」主打單片設計，可將一片吐司對折製作，份量剛剛好，特別適合講究輕食感的一人時光，使用上簡單又方便，積分/福利點換購899元起，下殺42折。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「Air Oven Mini氣炸鍋」，大約A4尺寸迷你機身不占空間。（圖／業者提供）

想要少油少負擔，可選擇小巧的「Air Oven Mini氣炸鍋」，大約A4尺寸迷你機身不占空間，1.5L容量剛好適合小家庭日常使用，免預熱、加熱快速，透過高效熱循環技術輕鬆炸出外酥內嫩的料理，不只簡單操作還能輕鬆洗淨，所有配件皆可輕鬆拆洗甚至放進洗碗機，積分/福利點換購1490元起，相當於5折。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「Ciel果汁機」專為小家庭與單身族設計。（圖／業者提供）

「Ciel果汁機」專為小家庭與單身族設計，具備鮮榨即飲的便利性，不倒翁造型的果汁杯不僅可愛好握，還能直接當隨行杯使用。二層杯體結構不易結露、保冷效果佳，搭配四枚刃鋒利刀頭可輕鬆打碎水果、冰塊，無論是早晨的營養果昔還是午後的冰涼飲品，都能隨時現做，積分/福利點換購799元起，只要41折。

▲▼全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」推出全店積分換購活動，7款白色系廚房小家電，相當於市價41折起。（圖／業者提供）

▲「電動研磨器兩入組」是調味好幫手。（圖／業者提供）

而「電動研磨器兩入組」則是調味好幫手，纖細機身好握取，一鍵操作即可現磨胡椒或香料，保留食材最原始的香氣。每組附有兩支研磨器與磁吸式天然橡膠木底座，整齊收納充滿巧思和質感，積分/福利點換購同樣799元起，41折換購。

8月1日至10月12日，福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分、5積分或扣300福利點，加價799元至2350元即可換購，換算市價折扣最低只要41折起，讓居家料理成為小確幸。

若想在換購開跑前搶先入手，7月31日晚間8點上全聯官方LINE帳號，「全聯八點檔」直播可限量搶，前150名直播下單，單筆滿1000元，再贈1000福利點。

▲LE CREUSET夏季特賣3折起，主打是繽紛色調的夏季款式。（圖／品牌提供）

●法國廚具LE CREUSET 特賣

主打美學、料理一鍋到底的法國鍋具品牌LE CREUSET，近期舉辦年度特賣會，規模比以往更大，不只北高兩地同步開跑，價格也下殺3折起。像是原價破2萬元的經典鐵鍋，直接下殺至7,200元，經典圓鍋、媽咪鍋、愛心鍋等熱門款也都列入特惠清單。

活動分別於即日起至8月3日在台北忠孝SOGO、即日起至8月8日在高雄夢時代舉行。特賣會現場主打繽紛夏日色系，日常使用的烤盤、沙拉盤、瓷器配件，還是具收藏價值的經典圓鍋、花型淺盤、媽咪鍋等通通有優惠，超過萬件商品一次出清，是入手廚具的好時機。

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全聯麗克特récolte廚具換購

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