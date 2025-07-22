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童子賢親自掃街挺罷免傅崐萁　綠黨團：看到越來越多正義之聲

▲▼和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）

▲和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

企業界接連對罷免議題表態，繼全聯前總裁徐重仁後，日前接受民眾黨邀約，擔任重啟核三公投正方代表的和碩董事長童子賢21日表態，支持罷免國民黨總召傅崐萁。童子賢今（22日）一大早就到花蓮陪同罷團、議長張峻掃街，童表示，政治兩個字不難，只要拿兩個字就叫「良心」。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，企業界長期是社會中道一方、鮮少表態，這應該是他人生第一次參加政治行動，為什麼大企業家要站出來？就是要告訴花蓮人，傅崐萁該滾了。

童子賢出生花蓮瑞穗，21日接受媒體訪問時首度表態「支持罷免傅崐萁」，童子賢今就前往花蓮掃街拜票，他受訪時表示，政治兩個字不難，只要拿另外兩個字就叫「良心」，拿出良心，不管是否要支持核三延役或是否罷傅，從良心出發都可以找到明顯答案，所以我不擔心有什麼衝突。

吳思瑤表示，看到越來越多正義之聲，昨天社群上百工百業挺罷免，大家無比感動跟振奮，全聯前總裁徐重仁站出來表達支持大罷免，要讓國會撥亂反正、搶救台灣民主。

吳思瑤指出，看到童子賢也回到故鄉，跟張峻議長一起掃街，就是向花蓮人說，要讓傅崐萁離開花蓮，沒有傅崐萁的花蓮要回來了，讓花蓮政治變成良善之地，不再持續黑暗，童子賢本身花蓮人，呼籲鄉親罷免傅崐萁。

吳思瑤強調，企業界長期是社會中道一方、鮮少為政治議題表態，徐重仁、童子賢都展示他們不問黨派、不分顏色，就是要搶救民主，所以他們站出來，謝謝童子賢董事長，這應該是他人生第一次參加政治行動、車隊掃街，為什麼大企業家要站出來？就是要告訴花蓮人，傅崐萁該滾了。

媒體也追問，如何看待童子賢任重啟核三正方代表？吳思瑤表示，台灣就是民主多元包容社會，能源政策可以有不同主張、社會議題上抱持不同看法，但對於國會撥亂反正，多數台灣人有志一同、願意站一起，這是台灣可貴民主。

吳思瑤指出，童子賢擔任823公投正方，他也身兼總統府氣候變遷副召集人，也顯示賴清德總統廣邀產官學不同立場的人，讓台灣能源政策不會淪為一言堂，總統不會只跟意見相同站一起，即便能源議題上，還有很多要跟童子賢董事長對話的地方，罷免藍委我們有志一同。
 

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