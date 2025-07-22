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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫稱「可對個別立委有意見但不可全罷」　林右昌：認證他也挺罷

▲▼林右昌到樂華夜市掃街。（圖／記者杜冠霖攝）

▲林右昌到樂華夜市掃街。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

繼全聯前總裁徐重仁表態支持大罷免後，和碩董事長童子賢也支持罷免國民黨總召傅崐萁，今（22日）更親自前往花蓮掃街拜票。國民黨主席朱立倫回應，「可以對個別立委有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨立委」。對此，民進黨秘書長林右昌受訪時表示，這樣的說法不就是也贊成罷免運動？朱立倫說不是每個立委，但就是每個立委都跟著傅崐萁作亂，推動離譜法案、惡刪總預算，公民看不下去，才有這次罷免運動，朱立倫這番話不就認證他也是挺罷免嗎？

林右昌今日赴樂華夜市拜票，也接受媒體聯訪，林右昌表示，投票最後階段，應罷團之邀做最堅實後盾，今天來到樂華夜市，因為人很多，跟鄉親報告，希望民眾投下關鍵且神聖的同意罷免票，每一票都有重要影響力，天氣好夜市人也很多，希望號召更多民眾出來投票。

至於近期教育界、企業界加入挺罷團？林右昌坦言，非常感動，最近這幾天大家都說起風了，很多中堅社會人士跟民眾，包含企業界、藝人紛紛站出來，公開支持罷免行動，跟之前相比較非常不同，大家更願意勇敢表達想法、展現力量，最後罷免階段，這股社會能量會形成一股風潮，會決定也影響最後罷免關鍵因素。

媒體也追問，花蓮跟新北選情，林右昌表示，看到童子賢董事長到花蓮，因為他是花蓮人，這是重要關鍵，張峻議長跟無黨籍議員走上街頭抗議，連無黨籍議員都走上街頭，可以看到傅崐萁不得人心，童子賢董事長作為社會重要且有聲量的公眾人物，回到故鄉花蓮支持這次公民運動、支持罷免傅崐萁，這是正向且重要力量。

林右昌強調，希望這幾天能有更多花蓮鄉親勇敢站出來，特別是外出的花蓮鄉親能返鄉投票、改變花蓮，這是歷史性一刻，需要大家的支持。

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