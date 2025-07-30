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提升公共運輸品質　富里幸福巴士獲金運卓越獎、第一線個人獎

▲▼花蓮縣富里鄉幸福巴士獲頒2025幸福巴士金運獎卓越獎及第一線個人獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣富里鄉幸福巴士獲頒2025幸福巴士金運獎卓越獎及第一線個人獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

持續提升偏鄉公共運輸，花蓮縣富里鄉幸福巴士29日於2025幸福巴士金運獎頒獎典禮上，從192個鄉鎮區推動499條路線勝出獲頒2025幸福巴士金運獎卓越獎！個人獎由花蓮縣政府建設處交通科陳律宇、曾任職於花蓮縣富里鄉公所辦事員邱意倫、花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會尹海霞及台北區監理所板橋監理站勞瑪莉共同獲頒花蓮縣富里鄉幸福巴士個人獎。

花蓮縣政府建設處副處長張志豪表示，感謝交通部公路局及各評審委員的肯定，也特別感謝公所及協會第一線服務人員的辛勞及努力，以及參與推動富里幸福巴士的各個單位通力合作，包括跨場域的東台灣客運公司，讓富里幸福巴士無論在服務績效性、多元幸福與服務品質、服務創新性、政策配合與地方政府參與度都讓評審委員深感有愛無礙的溫度運行而勝出獲獎。座落花蓮最南端的富里，因幸福巴士而滿足南區民眾北至玉里看診採買需求，也讓居民從富里鄉跨域到池上鄉轉乘因應日常生活需求更方便。

▲▼花蓮縣富里鄉幸福巴士獲頒2025幸福巴士金運獎卓越獎及第一線個人獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府指出，富里鄉位於花蓮縣最南端，幸福巴士緣起由交通部於109年ITS計畫輔導團隊扶植非營利組織「羅山社區發展協會」承接噗噗共乘，並於112年將噗噗共乘轉型為富里鄉幸福巴士2.0，109年12月至111年5月以免費搭乘試辦推廣富里鄉中南區8個村落，111年6月開始實施收費服務，112年5月將服務擴展至全鄉13個村落，113年4月跨域至臺東縣池上鄉，以服務基本民行為主要目的(就學、就養、就醫、採買)，並以服務富里鄉在地民眾為主要對象，經由媒合中心將民眾資料系統化服務，民眾於搭乘前一天以電話預約，媒合中心將預約單彙整媒合成2人以上共乘派車單，派發任務給駕駛執行。

▲▼花蓮縣富里鄉幸福巴士獲頒2025幸福巴士金運獎卓越獎及第一線個人獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

富里鄉幸福巴士是噗噗共乘轉型成公共運輸計畫幸福巴士2.0，也同時是花蓮縣政府的個人市區客運業業者。縣府從輔導地方盤點到計畫提案，從中央的補助到路權的核定，從地方的宣傳到執行的服務品質，持續致力協助完善南富里偏鄉公共運輸。幸福巴士計畫是一個以多個單位分工合作、同心協力才能永續營運的服務計畫，也造福許多偏鄉年長者及學童的日常交通需求，已經是偏鄉民眾不可或缺的公共運輸之一。

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