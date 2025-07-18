堅實後盾！花蓮3千名環保志工無私奉獻　站在守護家園第一線

▲▼環保志工平時深入社區鄰里維護環境整潔、垃圾分類、水環境巡守及環境教育宣導等工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著颱風及防汛季節來臨，伴隨著極端氣候影響加劇，花蓮縣政府積極提升社區防災意識，降低環境災害風險，減少鄉親生命財產損失。花蓮縣環境保護局長期鼓勵社區環保志工隊，平時主動投入環境維護及環境教育宣導工作，積極展現高度公民參與，攜手守護花蓮永續家園。

縣長徐榛蔚表示，目前全縣共有140支環保志工隊、3,052名環保志工，遍及各鄉鎮社區與村落。花蓮縣政府將持續推動在地志工培訓，導入環境變遷、災害應變、資源永續及環境教育等課程，強化志工對環境議題的認識與行動力。花蓮縣政府也呼籲更多民眾踴躍加入環保志工行列，從日常做起、從社區出發，實踐優質環境、永續花蓮的目標，感謝環保志工用愛守護家園，共同實現山清水秀、百花齊放、生活安樂的理想家園。

環保局指出，環保志工平時深入社區鄰里維護環境整潔、垃圾分類、淨灘、淨溪、資源回收、水環境巡守及環境教育宣導等工作，不僅身體力行環保，更積極推廣社區環境教育及淨零綠生活理念，協助機關加強社區居民從日常生活中落實源頭減量及資源循環再利用的環保行動。

此外，面對天然災害來襲之前，環保志工更主動積極協助自家社區清除排水溝雜物、檢查易淹水點，預防積水及廢棄物堵塞造成二次災害。天然災害過後也能協助恢復家園環境，成為花蓮縣的重要前線力量。這些行動不僅減輕公部門壓力，也提升社區凝聚力及參與公眾事務之意願，落實環境保護之初衷。

