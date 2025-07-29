競爭激烈！412件作品中脫穎而出　花蓮全國科展獲多項大獎

▲▼花蓮縣科展代表隊在全國科展中獲得「全國第三名」2件、佳作1件、特別獎1件及「團隊合作獎」1件等優異表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第65屆中華民國中小學科學展覽會於7月18日在新竹市立體育館隆重舉行頒獎典禮。花蓮縣科展代表隊與來自全國各校的科學菁英共同參與，在412件優勝作品及2,000位學生的激烈競爭中脫穎而出。成績亮眼，獲得「全國第三名」2件、佳作1件、特別獎1件及「團隊合作獎」1件等優異表現，充分展現在科學教育推展上的豐碩成果。

本屆花蓮縣科學展覽會中共有101件作品參加縣賽，經過嚴格評選，最終選出6件特優作品代表本縣參賽全國競賽。全國科展採實體展審查模式，花蓮選手全程過關斬將，展現出扎實的研究能力與創造力，於全國舞台上發光發熱，完美詮釋了本縣科學教育的深耕實力。

從歷屆表現回顧，花蓮縣每年均由大會推薦6件作品參加全國科展，有物理、化學、生物、地球科學、數學，以及生活與應用科學等六大類別。近年來的表現格外亮眼，第60屆曾榮獲全國第2名一件、第3名兩件，第61屆獲得佳作四件，第62屆獲第3名一件、佳作二件、團隊合作二件，第63屆更有作品奪得全國第一名及探究精神獎等多項榮譽，64屆亦獲第3名一件、佳作四件、團隊合獎二件，顯示出花蓮在科學教育推動上的努力與成效。

為了鼓勵更多師生參與科展活動，花蓮縣政府在縣內初賽中增設獎金，第一名可獲得5,000元，第二名4,000元，第三名3,000元，佳作2,000元及入選獎金1,000元，以激勵參賽士氣並提升作品品質，期望未來能在全國賽事中再創佳績。

縣長徐榛蔚表示，科學教育不僅是學校教育的重要一環，更深植於日常生活中。透過科學展提供學生展示成果的舞臺，激發對科學的熱情與探索潛能，培養獨立思考、技術創新與問題解決的能力。她期盼學生們持之以恆地學習與實驗，勇敢追逐夢想，為自己及花蓮打造充滿創新的科技未來藍圖。

本屆全國科展中，花蓮縣代表隊的6件參賽作品中，共有4件獲得大會獎項。其中，國立東華大學附設實驗國民小學榮獲物理科第三名及特別獎，私立慈濟大學附設國中部獲得生活與應用科學（二）第三名，國立東華大學附設實驗國民小學也獲數學科佳作，自強國中的生活與應用科學（三）則榮獲團隊合作獎。花蓮縣政府鼓勵獲獎學生持續深化研究，繼續在國際科展中爭取佳績。

