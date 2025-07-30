台大兒醫爆「主治醫輪值夜班」　衛福部長：新制度令人敬佩

▲台大兒醫連續兩年招不滿住院醫師。（資料圖／ETtoday）

記者許凱彰、趙于婷／台北報導

台大兒童醫院2024年出現招不滿住院醫師的狀況，2025年也出現一樣的人力缺口，現在竟爆出兒科的主治醫生要輪值夜間值班工作，自下午的5點值班至凌晨12點。對此，衛福部部長邱泰源29日受訪時表示，「台大新制度令人敬佩」。

為應對住院醫師人力不足，台大兒童醫院自8月起推行主治醫師夜間值班制度。該制度的安排集中在下午5點至凌晨12點，主治醫師on call的核心是「指導新進住院醫師」。台大兒童醫院院長李旺祚表示，這批新進住院醫師多為剛畢業的PGY1（不分科住院醫師第一年），臨床經驗有限，因此需要主治醫師的陪診與指導。

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▲邱泰源29日受訪時表示，主治醫生輪值夜班的待命制度「是非常令人敬佩的作法」。（資料圖／記者趙于婷攝）

邱泰源在受訪時針對兒科主治醫生輪值夜班的制度提到，該制度不是真要主治醫師值班，而是採用on call的待命制度，指導新進的年輕醫師，「是非常令人敬佩的作法」。

邱泰源接著說，晚間收治病患，主治醫師on call陪診，可藉此機會指導年輕醫師，或是當家屬有問題但年輕醫師的回答解說沒把握時，主治醫師可以代為說明，帶著熟悉相關流程與訓練。而這個制度並不會超過12點，其目的是提升教學品質，學生的臨床經驗有老師指導可以更受益、並讓年輕一代的醫師更有信心。