衛福部添2名台南幫！心健司長懸缺10個月補人、國健署長換將

▲衛福部長邱泰源證實人事調整。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部最新人事異動加入「台南幫」！部長邱泰源今（17）日證實，懸缺近10個月的心理健康司司長由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，預計於7月18日上任；國民健康署長也確認由成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任，預計8月1日上任。

原心健司司長陳亮妤在去年9月底轉任健保署副署長之後，司長一職懸缺至今，邱泰源今日在立法院社福衛環委員會會後受訪證實接任人選為成大醫院一般精神科主任陳柏熹。

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邱泰源表示，先前一直在物色相關心理健康、精神醫學相關人才，不管是從部立醫院體系或者教學醫院體系持續爭取，也確實花了比較久的時間。心健司工作日益繁重，感謝陳柏熹願意來幫國家做事情，相信以他在成大的行政經驗、資歷，應該是可以勝任心健司司長的位置，我們很期待。

至於新任國健署長也來自成大醫院，由小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任，現任署長吳昭軍將轉任衛福部相關體系顧問。

邱泰源表示，因為國健署業務涉及層面廣，包含健康促進與癌症防治等都在賴清德總統推動健康台灣扮演相當重要角色，沈靜芬不僅相關訓練、國內外資歷完整，過去兩三年在健康台灣國家希望工程推動是重要成員，相當了解健康台灣推動內容，是絕佳人選。邱泰源笑稱「臨床醫師願意投入公務人員，都要有很大的決心，因為收入可能會少很多。」

衛福部次長周志浩7月15日正式退休，接任人選是否已經確定，邱泰源回應「還沒有，如果有的話會盡快跟大家報告。」