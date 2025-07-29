遭點名要下台　邱泰源「不提去留」：過去1年努力有目共睹

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

7月26日大罷免失敗後，內閣改組聲音不斷，衛福部部長邱泰源也被點名要下台。對此，邱泰源今受訪時不提去留，僅回應過去一年不管是內閣努力或衛福部團隊的努力，社會應該都是有目共睹。

24名國民黨立委及被停職的新竹市長高虹安挺過首波大罷免，大挫民進黨，傳出總統賴清德8月上旬出訪友邦返國後，將展開首次內閣與府黨人事調整。包括文化部長李遠、教育部次長葉丙成、經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季都被點名應該要下台。

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邱泰源今上午受訪時回應，新政府去年5月20日上任以後，在賴總統和卓院長領導行政團隊下，在人民的健康維護、經濟產業的發展和國家安全都做得非常深入，實施政策也非常具有前瞻性。

他進一步提到，除了照顧全民健康以外，也推動健康台灣的11項工作，不管是內閣的努力或者是衛福部團隊的努力，應該社會都是有目共睹的。

另外，衛福部次長呂建德在臉書發文「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，還標註「整軍備戰，重新再起」、「勝敗乃兵家常事」及「剿匪也不是一次就成的」，相關言論引發在野批評失言。邱泰源今也幫忙緩頰表示，呂次長也有表達說他應該用更正向、更溫暖的語氣，他的目的是希望大家能夠放下情緒、攜手合作。