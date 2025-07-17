台師大女足「血液檢體」去向不明　衛福部長表態：要查清究責

▲衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，甚至傳出非醫事人員執行抽血等爭議。衛福部長邱泰源今（17）日首度對此事件回應，強調學生的人權、受教權絕對不能受到傷害，這絕對沒有模糊的空間。不過談到學生血液檢體到哪裡去？邱泰源僅重申調查中，也強調主管機關為教育部，會協助把事件調查清楚、究責。

邱泰源今日出席立法院社福衛環委員會，受訪被問及台師大女足抽血爭議、受害學生權益如何保障？邱泰源表示，學生的人權、受教權絕對不能受到傷害，衛福部與相關部門單位會共同來釐清責任，嚴加辦理；同時衛福部也會啟動心理支持，對於受害學生們的身心、家庭照顧，會給予最妥善的支持跟照顧。

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但是大量的血液檢體到底去哪裡？邱泰源則重申仍在調查中，由於主管機關為教育部，教育部也一直在緊密調查中，衛福部會協助教育部把這件事情調查清楚、究責。至於非醫事人員抽血，邱泰源強調會從計畫、主持人做法等整體了解，最後來究責。

衛福部次長林靜儀昨日表示，包含學生血液檢體去哪裡，是學校自己去處理還是有和機構合作，這些資料都在台師大，需由教育部調查，但衛福部有請醫事司先準備，調查中如果發現有醫療機構合作單位，衛福部再介入調資料處理。