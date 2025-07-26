台灣人搭飛機返台投票　他呼籲年輕人「回家必做1事」

▲罷免案今日舉行投票。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

首波大罷免投票在今（26日）登場，不少民眾返鄉投票，一名回台南老家的網友表示，之前颱風肆虐台南，造成嚴重的損失至今仍未恢復，把泡水的傢俱搬到門前空地，十幾天過去了，都沒有見到清潔隊，打電話一問才得知，前面有300多戶預約，還要再等等，希望透過這次的投票，讓子女回老家探望長輩。

有網友在PTT發文，「台南某些區真的好慘」，颱風過後回台南下營老家協助清理，家中傢俱因泡水損壞，搬到門前空地等待清潔隊收運。然而，向清潔隊報備到現在已過十多天，仍未獲得處理，詢問後得知目前還有超過300戶排隊等待。

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原PO指出，找了廠商幫忙處理，但目前連傢俱都還沒運走，破損的屋頂也還在等廠商幫忙拆，完全不能想像整個復原要多長時間，他不禁擔憂，若是沒有子女回鄉支援，或家人無力幫忙，清理災後家園的難度將大幅提升，雖然這次台南市沒有罷免案，但希望搭飛機回來投票的子女們，可以願意花點時間回老家看看。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我家附近路邊的也都還沒運走，估計要一個月才能運完」、「清潔隊人力不足可以理解，但這時縣市政府就要協調其他部門支援」、「天災只能靠自己，好悲催」、「台南有罷免案的話，大概這禮拜就清完了」、「我在柳營，上班路上還是可以看到路邊有倒的樹還沒處理」。