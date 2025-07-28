友人闖住處嚇到胞妹　男撂人動私刑鬧出人命！判刑定讞要入監

▲陳姓、黃姓2名男子持鋁棒、拖把桿毆打被害人，將他打成橫紋肌溶解症而死。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園陳姓男子的張姓友人，知悉陳男的胞妹把家中鑰匙放在信箱內，竟在2023年間偷拿鑰匙闖入陳男胞妹家中，還開啟胞妹家中車輛的車門，嚇到陳男胞妹。陳男不滿，夥同黃姓友人持童軍繩將張男綑綁，並以球棒痛毆，最後張男因橫紋肌溶解症死亡。最高法院審理後，將陳男判刑9年、黃男判刑10年定讞。

判決指出，犯案的陳姓男子、黃姓男子，與被害人張姓男子彼此熟識，張男得知陳男住在桃園市中壢區的胞妹，將家中鑰匙藏放在自家的信箱內。張男於2023年9月25日下午3點多，到中壢陳男胞妹家中，持信箱中的鑰匙開啟門鎖後進入，又開啟胞妹家中車庫的車門。胞妹因此受到驚嚇，告知陳男。

陳男不滿，下午4點多就夥同黃男找上張男，將張男帶回到胞妹住處中，先以鋁棒毆打張男手臂，張男身上出現大塊瘀青。2小時後，2人又將張男押到天臺，以童軍繩綑綁後，分別持鋁製棒球棍及拖把桿毆打張男之雙臂、臀部及腿部，張男身上因此多處鈍性瘀傷，奄奄一息，最後不支倒地。

陳、黃二人這才發現闖了大禍，趕緊報警處理，將張男送醫。但張男仍因右上臂及前臂內外側呈大面積暗紫紅色瘀傷、左上臂內外側大面積暗紫紅色瘀傷等傷害，導致雙上肢肌肉損傷，最後因橫紋肌溶解及其併發症而於到醫院前死亡。檢警偵辦後，依照「傷害致死」罪提起公訴。

一審由桃園地院國民法官審理，國民法官最後認定2人均有罪，將陳男判刑9年、黃男判刑10年。案件上訴第二審，高等法院審理後駁回上訴，維持9年、10年的刑期。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴，全案定讞。