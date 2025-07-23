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社會 社會焦點 保障人權

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

▲TPBL台新戰神啦啦隊2名隊員日前在桃園市中平夜市逛街時，被3名便衣警察攔問，事後2人拿出身分證明後隨即離去。（圖／中壢警方提供）

▲TPBL台新戰神啦啦隊2名隊員日前在桃園市中平夜市逛街時，被3名便衣警察攔問，事後2人拿出身分證明後隨即離去。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

TPBL台新戰神2名啦啦隊員於本月19日在桃園市中平夜市逛街時，被3名便衣警察攔問，員警高喊「警察」、「POLICE」表明身分後攔問盤查事由，2女隨即出示身分證件後隨即離去，但事後其中一人在網路通訊軟體Thread上PO文「人生第一次被警察嚇到全身發抖發麻⋯」引起粉絲關注；中壢警方今（23）日說明，針對轄內外籍人口密集處所，持續依法執行查緝任務，以維護轄區治安。

▲TPBL台新戰神啦啦隊2名隊員19日在中平夜市逛街時，被便衣警察攔問，員警說明盤查理由。（圖／中壢警方提供）

▲TPBL台新戰神啦啦隊2名隊員19日在中平夜市逛街時，被便衣警察攔問，員警說明盤查理由。（圖／中壢警方提供）

TPBL台新戰神啦啦隊員闕闕日前在Thread上PO文人「生第一次被警察嚇到全身發抖發麻，警察應該是要讓人安心的存在吧，晚上走在中壢中平商圈的路上，因為有看到奇怪的外籍人士盯著我，我就有點快步走想趕緊離開，身後傳來一個聲音⋯突然三個男生圍住我，我嚇到了真的嚇到了，口中一直喊著police 沒有停過 （半用吼的聲音），我腦袋空白了，只想往有人的地方走，他們開始抓住我的手臂，我下意識想逃脫，但是女生的力氣是遠遠小於男生的力氣，我發現逃不掉，開始大喊救命救命救命，遠遠看到穿著警察制服的警察走過來，心裡還是很慌，不知道是真的警察嗎，當下真的只有害怕跟慌張…」。

中壢警分局今天指出，7月19日晚間9時45分許，在轄區中平路一帶進行逾期移工高密度熱區執行查緝專案勤務，發現2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起執勤員警注意。員警高喊「警察」、「POLICE」表明身分並上前攔阻去路，同時出示證件說明盤查事由，經查明2名女子身分並解釋盤查緣由後，2人隨即離去。

▲中壢警分局龍興派出所所長黃冠貿說明日前盤查2名女子過程。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警分局龍興派出所所長黃冠貿說明日前盤查2名女子過程。（圖／中壢警方提供）

翌日其中一名當事人於社群平臺發表相關貼文，中壢警方獲悉後即主動致電關心說明，當事人亦於通話中表示能夠理解。中壢分局強調，針對轄內外籍人口密集處所，持續配合相關機關依法執行查緝任務，執勤過程依照法定程序與比例原則辦理，未來將秉持依法行政、保障人權的原則，持續落實相關勤務，維護轄區治安。

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