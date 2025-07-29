災後復原啟動　卓榮泰設雲嘉南前進指揮所統合資源救災助民復原

▲行政院長卓榮泰視察白河甘宅橋淹水情形、後壁菁寮了解積水與排水瓶頸，宣佈設置雲嘉南前進指揮所，作為中央與地方溝通橋樑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣豪雨重創多地，行政院長卓榮泰29日前往台南白河、後壁勘災，宣佈設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由政委陳金德擔任指揮官，統合內政、經濟、國防等部會資源，全力支援地方救災與後續復原，卓揆強調，極端氣候挑戰不容輕忽，將以系統性治水對抗未來風險，讓居民早日恢復生活常態。

卓榮泰29日上午率政院團隊赴白河區甘宅橋、後壁區菁寮一帶實地了解淹水與排水情況。他聽取經濟部水利署簡報後表示，此次豪雨共造成全台約240處淹水，目前僅嘉義仍有3處尚未退水。行政院將設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，作為中央與地方直接對話平台，指揮統整各部會救援資源，由政委陳金德與顧問李孟諺分任正副指揮官，協助災區迅速清理家園。

面對白河與後壁排水瓶頸，卓揆強調，政府2025年度編列551億元治水預算，並規劃跨年度千億系統性工程，將納入台南市政府提出的各項排水改善建議，目標朝向「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」邁進。此外，台水原訂月底至8月間進行的大型水管汰換作業，為不影響災區民生，卓揆已指示暫緩，全面恢復供水，以利居民清理環境。

卓揆隨後前往後壁區受災民宅探視，表示針對一般住宅若淹水達50公分以上，中央與地方將分別發放2萬元與5千元救助金；合法商家如市場攤販若設備損壞，亦將補助1萬元，另對使用抽水機等復原行動的費用，將研擬補貼方案。他強調，不能再用過去的思維處理極端氣候，將督促各部會加速執行工程，力拚2026年汛期前完成關鍵治水項目。