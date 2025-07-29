李宇翔籲賴清德、卓榮泰、柯建銘請辭　湧言會聲明：與賴卓團結一致

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨內因大罷免潰敗掀起檢討風暴，各派系立場備受關注。隸屬湧言會的新北市議員李宇翔昨在社群開第一槍，主張賴清德辭去黨主席、卓榮泰內閣總辭、黨團總召柯建銘辭不分區立委。引起討論，同派系另一要角張志豪則持不同意見，認為現在應團結一致，並宣布退出湧言會。今（29日）稍早湧言會發出聲明表示，全體黨公職應共同檢討，賴清德、卓榮泰率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行，湧言會決議，全體將與賴總統、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家。

隸屬湧言會的李宇翔昨在社群發聲，建議賴清德辭去黨主席專注治理國政，並主張卓榮泰內閣總辭，立法院民進黨團總召柯建銘辭不分區立委。然而，同派系的民進黨組織部主任張志豪則持不同意見，他認為此時應團結一致，避免內耗，並宣布退出湧言會，呼籲民進黨共同對外迎戰藍白陣營。

稍早，湧言會發出聲明表示，昨夜決策委員會會議，湧言會決議如下：一、面對726大罷免投票結果不如預期，我們全體黨公職應共同檢討、一同面對。

聲明指出，二、過去一年多來，面對藍白聯手杯葛施政亂局、國際局勢及經貿環境快速變化、中國對台灣脅迫日益升高、和極端氣候的天災等嚴峻局勢，賴清德總統、卓榮泰院長率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行、成長，湧言會決議，全體將與賴總統、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家。