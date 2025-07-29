心繫風雨！　黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

▲台南市長黃偉哲29日清晨前往七股西寮、頂山勘災，逐一慰問災民生活情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象署28日針對台南市多區發布豪雨特報，包括佳里、西港、七股等地皆進入警戒區域，市長黃偉哲28日晚間坐鎮災害應變中心至深夜，29日清晨6時多即親赴七股、佳里勘災，關心整夜強降雨是否造成災情，同時慰問災民，感謝慈濟志工第一時間協助清理家園。

黃偉哲市長一早趁雨勢趨緩，前往七股西寮里、頂山裡與佳里區查看積水情形。他指出，連日強降雨容易導致低窪地區積淹水，市府團隊會持續掌握第一線狀況，並責成各區公所加強側溝巡檢、清除落葉與堵塞物，確保排水順暢。

七股居民對黃市長親臨表示感謝，也提到目前社會各界支援下，生活正逐步恢復中。黃偉哲則承諾，市府會全力以赴協助重建，盼讓受災戶早日重回安穩生活。



隨後他也前往慈濟慈善事業基金會佳里聯絡處，了解志工支援清運廢棄物、提供熱食與物資的情況。他感謝慈濟志工無私投入，不僅協助重建，也撫慰災民心靈，是災後最堅強的支柱。

黃偉哲提醒，近日天氣不穩，市民外出應攜帶雨具、注意行車安全，並避免前往山區或海邊活動。若發現災情，請撥打1999通報，或下載「台南水情即時通」APP即時掌握氣象與水情動態。