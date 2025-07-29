國民黨縣長喊「公投罷免都投不同意」　小草炸鍋出征：立委你家的事

▲南投縣長許淑華。（圖／記者高堂堯攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免第二階段投票將在8月23日登場，屆時總共7個藍委罷免案、民眾黨團提案的核三廠重啟案公投一起投票。南投縣長許淑華昨（28日）受訪時擔憂，823投票時民眾可能會混淆，在「同意」核三延役同時也「同意」罷免立委，黨內將宣傳「都投不同意」。一番說法引起民眾黨支持者不滿，紛紛到許淑華臉書怒轟「核三延役公投難道不重要嗎？」、「為免搞錯那就都投同意囉！」、「兩票同意南投好空氣」、「國民黨過河拆橋速度有夠快」、「你要保立委你家的事」。

許淑華昨日受訪時坦言，2張選票一起領，確實有很多長輩在問要投同意還是不同意，會造成宣傳上的困擾，核三延役公投是民眾黨聯合國民黨推動的，就算過關，政府會不會照做也難說，乾脆宣導「都投不同意」，為了先保住立委，會宣導兩張都投不同意。

許淑華一番說法，引起相當多民眾黨支持者不滿，紛紛到許淑華臉書留言痛批不厚道，「核三延役公投難道不重要嗎？」、「為免搞錯那就都投同意囉！」、「兩票同意南投好空氣」、「國民黨過河拆橋速度有夠快」、「你要保立委你家的事」、「726罷免案民眾黨幫成這樣，結果823要大家兩個都投不同意」、「823你們黨就自己努力吧！慢走不送」、「當什麼縣長，選前兄弟選後不理？」、「講話可以這麼不經大腦嗎？」、「現在就大頭症了？」