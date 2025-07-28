機車拋錨險失熱氣球夢　鹿野警神救援助母女圓夢

▲新北母女熱氣球追夢路機車拋錨警方神救援。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一對來自新北市的母女27日下午原計畫前往台東鹿野高台欣賞「臺灣國際熱氣球嘉年華」，途中卻因機車突發故障，行程一度中斷。所幸台東縣警察局關山分局巡邏員警適時伸出援手，協助聯絡機車行並順利排除困境，最終讓母女得以趕上活動，留下難忘旅程回憶。

據了解，來自新北的陳姓母女特地南下台東旅遊，期待一睹熱氣球冉冉升空的盛況，並於當日上午搭乘火車抵達台東市後，向當地友人借用機車前往鹿野高台。然而，行經台9線鹿野鄉中華路段時，機車突然故障無法行駛，天候不佳、細雨綿綿，兩人身著雨衣、神情焦急，站在路旁徬徨無助。

恰巧執行巡邏勤務的副所長郭恒嘉與警員黃韋學行經該路段，見狀立即主動上前關心。了解情況後，兩人積極聯繫轄區內多家機車行，雖當天為假日，大多數店家未營業，但最終聯絡上一名願意協助的業者，老闆不僅同意出動車輛前往現場，並承諾立即檢修車輛。警方同時建議母女改搭其他交通方式前往會場，避免耽誤行程。

在警方與業者協力協助下，陳姓母女順利於活動開始前抵達鹿野高台，親眼見證熱氣球升空的壯觀場景。陳姓母親感動表示：「本以為旅程會因此畫下遺憾的句點，沒想到能遇上熱心又主動幫忙的警察與老闆，真的很幸運、很感動。」她也讚許台東人的熱情與人情味，稱這次經歷將成為最美的回憶。

關山分局表示，熱氣球嘉年華期間湧入大量遊客，警方除加強交通疏導與治安巡邏外，也秉持「主動關懷、即時協助」的服務精神，致力讓每位到訪台東的旅客都能安心享受旅程。警方也呼籲，若民眾遇到緊急狀況，請即撥打110，警方將迅速提供協助，保障民眾人身與財產安全。