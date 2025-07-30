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快訊／日本海嘯警報升級！浪高恐達3公尺　沿岸民眾撤離

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯堪察加半島東方外海今（30）日上午發生規模8.7強震，日本氣象廳於上午9時40分將原本的「海嘯注意報」升級為「海嘯警報」，警告北海道到和歌山縣的太平洋沿岸地區可能遭遇高達3公尺的海嘯侵襲，呼籲當地民眾立即避難，不要停留或回頭確認情況，以保性命安全。

▲▼海嘯警報升級。（圖／日本氣象廳）

▲日本海嘯警報升級。（圖／日本氣象廳）

根據 NHK報導，氣象廳強調，「海嘯將襲來，請立刻逃離」、「為了保命，請儘速前往可能的最高處避難」。若附近沒有高地，也應儘可能前往高樓層或遠離海岸的內陸地區。此外，海嘯可能高於預測值，還可能多次襲來並突然升高，甚至會沿著斜坡湧入內陸深處。

根據釧路海上保安部表示，截至上午9時30分，已有多艘巡邏船出海，透過船上裝設的電子看板與擴音器，呼籲海上船隻立即避難。目前尚未接獲任何災情通報。

另外，靜岡縣沼津市在接獲海嘯注意報後，對全市海岸與河口附近地區發布避難指示，呼籲所有在海邊活動的民眾立即遠離海岸，以策安全。

目前下列17個地區已發布海嘯警報，預測海嘯高度皆為3公尺：

北海道太平洋沿岸東部、中部、西部

青森縣太平洋沿岸

岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣

千葉縣九十九里・外房、內房

靜岡縣、愛知縣外海、三重縣南部、和歌山縣

伊豆群島、相模灣・三浦半島、小笠原群島

為避免災害擴大，氣象廳呼籲民眾應：立刻逃離海岸及河口地區、不要停留或折返觀察海況、呼籲周圍人一起避難、透過收音機、智慧型手機、手機簡訊等方式隨時掌握最新資訊。

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