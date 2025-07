快訊／首波海嘯抵達俄羅斯！畫面曝光　浪高達4公尺

記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島(Kamchatka)30日早上發生規模8.7強震後,根據俄媒Mash曝光的畫面,首波海嘯已俄羅斯抵達北千島市(Severo-Kurilsk)沿岸,浪高達4公尺,現場警報聲大作。根據當地居民表示,海水已沖毀一處魚類加工廠。

▲首波海嘯抵達俄羅斯。(圖/翻攝自X)



根據俄媒NSN報導,堪察加地區當地再度發生多起規模6以上的餘震,持續撼動整個半島。俄媒指出,彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加市(Petropavlovsk-Kamchatsky)多地震度高達8級,整座城市震感強烈,交通也陷入大規模壅塞。

This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #japan #earthquake pic.twitter.com/pBEdvd1h2b