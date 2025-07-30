快訊／首波海嘯抵達俄羅斯！畫面曝光　浪高達4公尺

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka）30日早上發生規模8.7強震後，根據俄媒Mash曝光的畫面，首波海嘯已俄羅斯抵達北千島市（Severo-Kurilsk）沿岸，浪高達4公尺，現場警報聲大作。根據當地居民表示，海水已沖毀一處魚類加工廠。

▲首波海嘯抵達俄羅斯。（圖／翻攝自X）



BREAKING: First waves of tsunami has reached the shores of the town of Severo-Kurilsk, Russia. pic.twitter.com/qi04texS5r — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 30, 2025

根據俄媒NSN報導，堪察加地區當地再度發生多起規模6以上的餘震，持續撼動整個半島。俄媒指出，彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）多地震度高達8級，整座城市震感強烈，交通也陷入大規模壅塞。

This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #japan #earthquake pic.twitter.com/pBEdvd1h2b — Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 30, 2025

受到地震影響，葉利佐沃機場（Yelizovo Airport）已有6個航班延誤或停飛，候機大廳內傳出天花板板材、燈罩與裝潢掉落，連展示櫃都出現明顯搖晃。

日本氣象廳將原本的海嘯注意報升級為海嘯警報。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也針對阿拉斯加與夏威夷同步發布海嘯威脅，密切觀測太平洋海域的異常浪潮變化。

目前俄羅斯當局尚未通報人員傷亡，但堪察加多地持續傳出災情，當局正加強海嘯防範與後續餘震因應。