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泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台28日消息指出，北京市多地受極端強降雨影響，各地出現嚴重洪水災情，連續極端強降雨造成重大災害。北京市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人，各地災情仍不斷，救災工作持續中。中共總書記習近平和總理李強也對防汛救災工作做出指示。

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼路邊車輛被淹沒。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，本輪強降雨以來，截至28日24時，北京市平均降水量165.9毫米，最大降水量在密雲郎房峪和朱家峪，達到543.4毫米；最大降水強度出現在懷柔東峪，26日22時至26日23日降水95.3毫米。

消息指出，受災地區道路損毀31處，涉及興陽線、西火路等16條線路仍未修通；136個村電力中斷，通訊設施共損毀光纜62條、基地台1825個。

▲北京各地災情。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲北京各地災情。（圖／翻攝自微博，上同）

災情發生後，習近平對防汛救災工作作出指示，全面壓實政治責任、落實落細各項防汛措施、全力保障人民生命財產安全。李強作出批示，北京市密雲區暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡，要全力搜救失聯人員，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。

目前，北京全市累計轉移80332人，轉移人員數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。密雲區19個鄉鎮轉移16934人，懷柔區15個鄉鎮轉移10464人，房山區21個鄉鎮轉移9904人。有關災區救援救治、群眾安置、搶險搶修搶通各項工作持續進行中。

報導指出，中國財政部、緊急管理部緊急預撥3.5億元（人民幣）中央自然災害救災資金重點支持北京、河北、吉林、山東等9省（區、市）做好災害應急搶救災工作。

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