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A級景區關閉！北京已連續「降雨147小時」　專家：歷史罕見

記者廖翊慈／綜合報導

北京多地連日受極端強降雨影響，出現洪水災情，已致30人罹難，各地災情不斷。中國中央氣象台29日消息指出，本次降雨已持續147小時，「密雲極端降雨屬歷史罕見，且破壞性極大。」門頭溝區平均降雨量56.2毫米，致19家A級景區全部關閉。

▲北京洪災釀30死。（圖／翻攝自微博）

▲北京洪災釀30死。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，氣象專家對此次暴雨災害進行分析，7月23日以來，北京持續出現強降雨，回顧這場降雨「持久戰」，本輪降水有以下四大特點，

一、持續時間長：自7月23日以來，已持續7天，本次降雨截至29日11時，已持續147小時。

二、強降雨主要集中在山區、尤其是北部山區：從23日08時至29日11時，全北京市平均降雨量210.4毫米，其中，密雲區平均降雨量366.6毫米，懷柔區平均降雨量229.9毫米，平谷區平均降雨量347.9毫米。

三、降雨分布不均、山區短時雨強大：統計顯示，密雲區累積最大降雨量為郎房峪573.5毫米；平谷區累計最大降雨量為北水峪511.2毫米；懷柔區累計最大降雨量為北灣448.2毫米；延慶區累積最大降雨量為郭家灣381.2毫米。最大小時雨強出現在懷柔東峪，為95.3毫米，一小時下雨95.3毫米屬於特別極端的情況。

四、極端性強、屬於極端強對流天氣：26日午後到夜間，在北京的密雲、懷柔、延慶三個區，都出現了小時降雨量超過80毫米，和3小時降雨量超過180毫米的站點；28日凌晨，密雲再次出現，3小時超過180毫米的站點。

▲▼北京洪災30死。（圖／翻攝自微博）

▲北京洪水災情。（圖／翻攝自微博）

根據中國氣象局的標準，極端強對流天氣是指，小時降雨量80毫米，或3小時降雨量180毫米，直徑超過5公分的冰雹，EF2或以上級龍捲，和瞬時風速32公尺／秒以上的直線型雷暴大風等天氣，本輪降雨符合兩個標準，且連續在密雲區出現極端強對流天氣，為歷史罕見，破壞性極大。

文末指出，這類極端強對流天氣的精準預報，目前仍是世界性難題，還需持續加強預報預警能力的持續建置。

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