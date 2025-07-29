快訊／消毒水當飲用水給客人喝　酷聖石緊急回應：單店夥伴疏失

記者游瓊華／台中報導

位在台中勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋Coldstone傳出離譜食安意外，一名男子昨(28)日早上帶著小孩內用冰淇淋，結果誤喝到消毒用的次氯酸水，員工為確認也喝了一口，全部都身體不適送醫、掛急診。對此，酷聖石冰淇淋台北總公司回應，第一時間已進行了解，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助。

▲台中勤美綠園道商場內的酷聖石傳出離譜食安意外，總公司出面回應是員工個人疏失。（圖／記者許權毅攝）



這起烏龍事件發生在昨天上午，受害男子表示，昨日帶著兒子到冰淇淋店內用，店員送來開水，自己因為口渴大口喝下，馬上感覺到水有異狀，大聲喊「店員！水有問題！水有問題！」急忙呼救，店員為確認也倒水壺內的水來喝，同樣出現不識，急忙通報119，現場還有2名客人疑似沒飲用，但也送醫觀察，總計3名顧客、1名店員被送急治療觀察。

男子透露，因為水杯透明，水看來也無異狀，但喝下後感覺呼吸很痛，經過醫院檢查，所幸不須洗胃，但現在喉嚨沙啞疼痛。男子也提到，店家有出面道歉，但這是嚴重的食安疏失，店家不該只道歉了事，目前僅說「誤飲」，至今完全沒有解釋為何發生此事。

酷聖石總公司也給書面回應，表示第一時間已進行了解，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助，酷聖石也強調，公司SOP並無問題，將對這名員工展開調查，釐清事發原因。