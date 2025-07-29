淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

記者林東良／台南報導

台南市後壁區菁寮28日上午遭遇豪大雨積水，一部大貨車強行駛進積水路段，激起浪花衝向道路兩側，導致多戶民宅與商家鐵門、玻璃門損毀，一對夫妻還被破碎玻璃割傷，丈夫手部重傷縫了30針，居民控訴排水遲滯、水退不下，直言「比2024年還慘」，盼市府正視基層排水工程問題。

▲貨車強行駛入台南後壁積水路段激起水波，衝壞店家玻璃門並造成民眾受傷。（民眾提供，下同）

事發於7月28日上午10時多，當時台南市後壁菁寮一帶道路仍因豪雨積水嚴重，一部大貨車未顧及積水狀況快速行駛，掀起強烈水波拍向兩側住宅與店家。一間早餐店的三片鋁框玻璃大門被水勢推倒，碎裂的玻璃擊傷一對夫妻，妻子手腳擦傷，丈夫則手部嚴重出血，緊急送醫後手部縫合多達30針。

另有店家亦遭水淹，部分鋁箔包飲料浸水，店家表示將無償提供給需要的民眾；也有店家廣告招牌也被貨車捲起的水波沖毀。民眾憤怒表示，事發當時已有居民試圖勸阻貨車駕駛，對方仍執意駛入積水路段，並以「趕送貨」為由未停車，整排鐵門遭破壞，一家餐廳玻璃震裂，甚至還有冷凍設備因水波傾倒毀損。

「這次比去年（2024）還嚴重！」居民無奈指出，儘管今年降雨量與去年差不多，積水卻更深、退得更慢，從28日清晨6時半左右開始淹水，9時已淹漫至屋內，直到晚間6、7時才稍退。2024年則因八掌溪潰堤引發水災，這次雖地勢稍高仍未倖免，「我們以為不會再淹，結果還是淹了。」

▲早餐店被水波衝壞玻璃門與廣告牌，店內商品也遭積水泡壞。

居民表示，每逢氣象局發布豪雨特報，整條街的居民就惴惴不安，幾乎無法安心睡覺，「每年都擔心、每次都好辛苦」，希望市府能正視後壁地區的排水結構，別讓災情年年重演。

該處居民29日一大早就開始利用水退，整理家中泡水的家具、物品及店家貨品，人人表情十分無奈。

▲後壁居民自救清理積水與毀損物品，街坊期盼改善排水系統，盼政府重視。