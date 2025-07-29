媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

726首波大罷免綠營遭到完封，中天新聞網報導指出，賴清德將於明日中常會發表重大談話，更會公開呼籲823不能夠潰敗，還可能將舉辦感恩晚會。中天也引述網友批評「南部水災要辦感恩晚會？又要送人頭了是不是」、「現在南部洪災周三還出來講這些」。對此，民進黨今（29日）駁斥，相關言論皆為子虛烏有，面對罷免結果執政團隊虛心檢討，並無報導所言之規劃。

中天新聞網以「南部淹大水！賴清德驚爆明發表重大談話、辦感恩晚會」為標題報導，並引述媒體人爆料賴清德將舉辦感恩晚會。對此，民進黨發言人戴瑋姍對此嚴正駁斥表示，相關言論皆為子虛烏有，與事實不符。戴瑋姍表示，面對罷免結果執政團隊虛心檢討，並無報導所言之規劃。

而針對南部豪雨所可能造成的災情，戴瑋姍指出，行政團隊也在第一時間掌握全況，並派遣相關閣員前往第一線協助救災，請媒體與相關人士勿在此時做未經查證之報導，混淆社會視聽。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時也表示，今天726投票完的第三天，民進黨現在重要的是檢討方向，也要澄清，有媒體在說有什麼感恩晚會，奇怪的消息不知從何而來，對我而言，民進黨需要的是檢討大會、不是感恩晚會，相信也是有心人士惡意傳散、製造消息，民進黨現在檢討方向、調整步伐，虛心檢討中，請大家給予空間。

