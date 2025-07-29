持AR-15闖紐約辦公大樓！槍手「隨機掃射」釀5死　最終飲彈自盡

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約曼哈頓公園大道（Park Avenue）一棟辦公大樓29日傍晚驚傳槍擊案，一名來自拉斯維加斯（Las Vegas）的男子持突擊步槍闖入大樓內掃射，導致5人死亡、多人受傷，其中包含一名剛下班的紐約警察，而行兇男子最終舉槍自盡，警方已確認此案為單一槍手行動。

根據《紐約郵報》報導，事發時間為28日晚間6時30分，當時正值下班人潮，持槍者身分為27歲男子塔穆拉（Shane Tamura），他攜帶一把AR-15突擊步槍進入黑石集團（Blackstone）及美式足球聯盟（NFL）總部所在的大樓，對現場民眾無差別掃射。

社群媒體影片顯示，民眾驚慌逃竄，部分員工則高舉雙手陸續撤離大樓。還有畫面顯示Tamura犯案前冷靜走過大樓廣場，手持步槍掛在身側，過程令人不寒而慄。

▲男子持突擊步槍闖入大樓內掃射，導致5人死亡。（圖／路透）



一名在該棟大樓工作的男子表示，「我在大廳上班，那人就這樣帶著步槍闖進來開始開槍。」目擊者也提到當下聽起來「像自動武器在連發，像是大容量彈匣的聲音」。

警方指出，塔穆拉犯案後躲入大樓內，警方在33樓發現其遺體，死因為自戕，同層樓也發現多名死者，但目前尚未確認該樓層為何單位所屬。

當時人正在大樓內參加簡報會議的潔西卡（Jessica Chen）向ABC表示，「我聽到一樓傳來連續槍響」，當下她與現場數十人趕緊躲入會議室，並用桌子堵住門口，「我們真的嚇壞了，我還傳訊息跟爸媽說我愛他們。」

根據消息來源，被殺害的警察來自NYPD第47分局，當時受雇於大樓業主Rudin Properties擔任駐點勤務。

事發後，FBI與炸彈小組也趕赴現場，多輛警車、消防車與救護車封鎖整個街區，直升機盤旋上空，街道一度交通中斷。畫面還拍到警察在馬路中央對傷者施作CPR搶救。

警方在塔穆拉身上找到一張有效期至2027年的隱藏持槍許可證，其登記車輛（內華達州車牌）也停在現場；他過去曾任職於拉斯維加斯某賭場擔任保全。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）則在社群媒體上發布影片，確認多人受傷，同時呼籲仍滯留在大樓內的民眾切勿擅自移動，等待警方完成搜索。他也表示，將前往醫院慰問受害者的家屬與親友。

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